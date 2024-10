Un hommage aux Tamarii volontaires sous l'Arc de Triomphe

Paris le 02 octobre 2024. Dans le cadre des 80 ans de la Libération de la France, le monde combattant et les élus polynésiens, rendent un émouvant hommage aux Tamarii volontaires sous l’arc de Triomphe à Paris.



Dimanche dernier au soir, dans le cadre des commémorations des 80 ans de la Libération de la France, Philippe Leydet, directeur du service territorial de l’Office National des Combattants et Victimes de Guerre de Polynésie française, en mission en métropole, a ravivé la Flamme sous l'Arc de Triomphe de l’Étoile à Paris.





Pour la dixième fois, cette cérémonie a permis de rendre un hommage national au courage et au sacrifice des Polynésiens Morts Pour la France depuis 1914.





Philippe Leydet, accompagné de Moerani Frébault, député de la 1° circonscription, Lana Tetuanui, sénatrice de la Polynésie française ont déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu avant de procéder au ravivage de la Flamme au nom de l’ensemble du monde combattant polynésien et notamment de l’Union Nationale des Combattants ; de l’Association des Familles des Compagnons de la Libération ; du Souvenir Française ; de l’Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, des Théâtres d’Opérations Extérieurs et d’Afrique du Nord ; de la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures ; de l’Association Nationales des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air et de l’Espace ; de l’Amicale des Anciens de la Légion Étrangère de Polynésie Française ; de la délégation de la France Libre ; Association des Combattants Volontaires des Missions Extérieures de Ua Pou et de l’amicale du bataillon du Pacifique.



Cette cérémonie, en présence de nombreux jeunes cadets sapeurs-pompiers et amis de la Polynésie Française ainsi que des parachutistes du 1° Régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes, en ce jour de Saint-Michel, fut empreinte d’une grande dignité et de beaucoup d’émotions. Elle a permis à toutes et tous de se souvenir des Morts Pour la France Polynésiens et de témoigner leur reconnaissance à nos Tamarii volontaire tombés pour que nous puissions vivre libres.



Á l’issue de la cérémonie, la délégation polynésienne signa le livre d’Or et salua les porte-drapeaux et délégations présentes.