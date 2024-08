Un habitant de la presqu'île remporte 60 millions de francs au Keno

Tahiti, le 26 août 2024 - La Pacifique des Jeux (PDJ) a annoncé ce lundi qu'un habitant de la presqu'île avait gagné 60 millions de francs au tirage du Keno du 18 août dernier.



Dans un communiqué, la Pacifique des Jeux (PDJ) a précisé qu'un habitant de la presqu'île avait remporté 60 millions de francs lors du tirage du Keno du 18 août dernier, en ayant trouvé les dix bons numéros.



Selon la PDJ, le gagnant aurait confié qu'il jouait régulièrement au Keno depuis deux ans et qu'il misait toujours sur les mêmes numéros, comme il l'a fait la veille du tirage, en jouant ses 5 grilles à 100 F avec l'option multiplicateur. « Il y a 9 mois, j'avais gagné avec ces numéros, mais c'était un 9/10. Aujourd'hui, c'est un 10/10 ! C'est incroyable. Au réveil de notre fils, nous lui avons fait la surprise ! » a-t-il également raconté à la PDJ.



Il a choisi l'option "cash" et a directement empoché les 60 millions de francs, plutôt que l'option de rente annuelle de 3 millions par an, à vie.