Un guide indispensable pour les parents d'élèves

"La réalisation de ce guide est l'aboutissement des Assises des parents d'élèves en octobre 2017. Ces Assises avaient montré le besoin criant de créer un support de communication à l'adresse des parents, regroupant l'ensemble des informations tournant autour des enfants. C'est pour cette raison que nous avons travaillé pendant un an pour faire cet ouvrage", détaille Tepanui Snow, président de la Fapeep.

Concrètement cet outil va être un véritable outil d'accompagnement à la fois pour les parents, mais aussi pour les associations de parents d'élèves du 1er comme du 2e degré. Il doit responsabiliser les parents d'élèves dans leur rôle à tenir au sein de la communauté éducative, en les informant de leurs droits et de leurs devoirs et en les orientant directement vers les acteurs institutionnels, associatifs ou professionnels.

"Ce guide est comme une clé pour les parents d'élèves. On essaye de faire en sorte que les parents puissent trouver facilement les bons interlocuteurs et avoir des réponses rapides à leurs interrogations", précise Thierry Delmas, directeur de la Direction Générale de l'Education et des Enseignements.

Pour une lecture abordable et facile, la Fapeep a divisé ce guide en quatre parties. La première explique le rôle de la Fapeep, ses missions… La seconde informe sur l'éducation en Polynésie française ; la troisième parle de la santé scolaire et la quatrième détaille les partenaires institutionnels et privés. "Chaque chapitre a été rédigé par les acteurs concernés afin d'éviter toute déformation ", souligne Tepanui Snow.

Le guide sera distribué gratuitement dans les établissements publics du 1er et du 2e degré de Tahiti, mais également dans les différents archipels. Une seconde édition, davantage axée sur les spécificités liées à la Polynésie, devrait suivre dans le futur.