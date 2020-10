Un gendarme mobile mis en examen après un accident mortel en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 11/10/2020 - Un gendarme a été mis en examen pour "homicide involontaire" et laissé libre sous contrôle judiciaire, vendredi soir, a-t-on appris samedi du parquet de Basse-Terre, confirmant une information de médias locaux.



Le militaire est impliqué dans un accident mortel survenu alors qu’il n’était pas en service, et "en état d'ébriété", jeudi, à Gourbeyre. La victime était un triathlète bien connu dans l'archipel.



Une information judiciaire a été ouverte à la demande du parquet de Basse-Terre pour "homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur aggravé par la circonstance de l'alcool puisque le conducteur était en état d'ébriété au moment des faits", a indiqué à l’AFP Emmanuel Delorme, procureur de la République de Basse-Terre.



"Il est traité de la même façon qu'un citoyen lambda" et "sa fonction n'a rien à voir" avec l'accident avait précisé, vendredi, M. Delorme, sur Radio Caraïbes International (RCI Guadeloupe) puisque le gendarme, âgé de 27 ans, n'était pas en exercice lors de l'accident. Selon les médias loacaux, il a été suspendu de ses fonctions.



Jeudi après-midi, vers 17 heures, alors qu'il avait engagé un dépassement, son véhicule, à bord duquel se trouvaient aussi deux autres gendarmes, avait mortellement percuté un cycliste qui arrivait en face, sur la route du littoral à Gourbeyre (commune de la Basse-Terre).



Le choc a été "extrêmement violent", selon M. Delorme. Les trois collègues, en repos, "rentraient d'un déjeuner" à Vieux-Fort (Gourbeyre) vers leur groupement situé près de Basse-Terre, a encore précisé le procureur à l’AFP. Le conducteur a été testé positif à l'alcool avec 0,58 milligrammes par litre d'air expiré soit 1,16 grammes (NDLR : le taux étant délictuel à partir de 0,80 grammes).



"Comme le veut la procédure, il a été placé en garde à vue puis présenté" à la Justice. Une "expertise cinétique" devrait permettre, dans le cadre de l'information judiciaire, de déterminer les circonstances exactes de l'accident, selon M. Delorme.