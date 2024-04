Un garçon de 14 ans tué dans une attaque à l'épée à Londres

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 30/04/2024 - Un garçon de 14 ans a été tué et quatre autres personnes blessées mardi dans l'Est de Londres par un homme armé d'une épée, rapidement arrêté par la police qui a exclu à ce stade un acte terroriste.



Cette attaque intervient dans un contexte d'augmentation des attaques à l'arme blanche au Royaume-Uni et à deux jours des élections locales dans la capitale britannique, où l'opposition conservatrice est très critique du bilan sécuritaire du maire travailliste Sadiq Khan.



"C'est avec une grande tristesse que je peux confirmer que l'un des blessés dans l'attaque, un garçon de (14) ans, est décédé" après son transport à l'hôpital, a annoncé un responsable de la police locale Stuart Bell dans une déclaration à la presse, en qualifiant l'agression de "vraiment horrible".



Il a aussi précisé que les quatre personnes blessées, dont deux policiers, avaient été hospitalisées mais que "leurs vies ne semblaient pas en danger". Elles sont toujours à l'hôpital, a-t-il ajouté.



La police avait été appelée peu avant 07H00 (06H00 GMT)" dans ce quartier du nord-est de Londres près de la station de métro de Hainault, par des habitants affirmant que des personnes avaient été poignardées.



Un homme de 36 ans armé d'une épée a été arrêté peu après "et est actuellement en détention", a indiqué la police, précisant qu'il avait été atteint par un pistolet à impulsion électrique et arrêté "22 minutes après" le premier appel à la police.



"Choquant"



L'enquête en est à ses débuts mais les autorités ne recherchent pas d'autre suspect, a précisé M. Bell, rendant hommage au "courage incroyable" des policiers et des secours.



Des images diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias britanniques montrent un homme blanc, légèrement barbu, vêtu d'un pantalon noir et d'un sweat à capuche jaune, épée en main, marchant erratiquement devant des maisons, tandis que des voitures de police encadrent la scène.



Des témoins ont dit avoir entendu des cris et hurlements. Une habitante a raconté avoir vu depuis son appartement un corps à terre et avoir entendu l'homme crier à des policiers : "Croyez-vous en Dieu ?"



Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a dénoncé un "incident choquant". "Mes pensées vont aux personnes touchées et à leur famille", a-t-il écrit sur X, ajoutant qu'"une telle violence n'a pas de place dans nos rues".



Le maire de Londres Sadiq Khan s'est dit "absolument dévasté" par cette attaque.



"Après les scènes horribles à Hainault ce matin", les "pensées et prières" du roi "vont à tous ceux qui ont été affectés, en particulier la famille de la jeune victime décédée" a indiqué un porte-parole de Buckingham palace.



Flambée des attaques au couteau



Les attaques à l'arme blanche sont en nette augmentation au Royaume-Uni, où la mobilisation s'accroit pour demander au gouvernement d'agir. Selon les chiffres officiels, elles ont progressé de 7% l'an dernier à près de 50.000 en Angleterre et au Pays de Galles.



A Londres, elles ont flambé de 20% avec 14.577 attaques répertoriées, revenant peu ou prou à leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Dix-huit mineurs ont été tués l'an dernier.



Le sujet est un angle d'attaque des conservateurs face au maire de Londres, actuellement en campagne pour un troisième mandat.



Lundi, Rishi Sunak avait déclaré que l'augmentation des crimes à l'arme blanche à Londres "mettait en lumière la réalité du parti travailliste" lorsqu'il est en responsabilité.



Le gouvernement a promis l'an dernier d'interdire certains types de couteaux ou machettes, sans concrétiser son ambition pour l'instant.



"Il ne s'agit pas des élections. Il y a une famille qui a perdu un enfant et je pense que nous devrions nous concentrer la dessus", a répondu mardi Sadiq Khan, interrogé sur Sky News sur l'impact de cette attaque à deux jours du vote.