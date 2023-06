Un gala de haut niveau pour les candidates à Miss Tahiti

Tahiti, le 29 mai 2023 - Le gala Miss Tahiti s'est déroulé samedi soir à l'Intercontinental de Faa'a. Une soirée magnifique où chacune des candidates a pu fouler le podium et se préparer pour la soirée d’élection, le 23 juin dans les jardins de la mairie de Papeete.



Le gala Miss Tahiti 2023 a lancé la course à la couronne pour les 10 candidates, samedi soir, à l'Intercontinental de Faa'a. Lors d’une soirée millimétrée, aux rares petites fautes, le comité Miss Tahiti a offert un gala de haut vol aux très nombreuses personnes à avoir réservé une table sur le motu pour cette occasion.



Quatre passages pour les candidates (en maillot, en mode taravana, avec des tenues Air Tahiti revisitées et enfin en tenues de soirée) ont enflammé l'assistance qui se levait avec force à chaque passage de leur miss favorite. Mention spéciale à Teipotemarama Cabral, candidate numéro 8, qui semblait avoir emmené dans ses bagages la moitié de l'île de Moorea pour la soutenir. Autre miss à s'être distinguée samedi : Hinanui Salmon, Miss Arue 2023. Elle a remporté le prix de la meilleure revisite d'une tenue d'hôtesse de l'air d’Air Tahiti.



Chacun de ces passages était entrecoupé de prestations scéniques. Des troupes de danse, mais aussi la prestation énergique de Man's Tahiti. Côté animation, le concours d'élégance récompensant les tenues les plus chics de ce Met Gala Miss Tahiti a aussi eu son succès. Vatea, Kim Karda-chiante et le King se sont distingués alors que Jennifer Loupée ou les robes de mariées reconstituées avaient aussi leur charme.



Petite surprise à la fin de cette soirée, le discours de la Miss France 1991, Mareva Georges, venue pour le tournage d'un documentaire sur sa vie, qui a souhaité monter sur scène pour délivrer un message de tolérance au public.



Il tarde désormais d'être au 23 juin à la mairie de Papeete pour savoir qui va prendre la succession de Herenui Tuheiava, Miss Tahiti 2022. Cette soirée sera présentée par un duo féminin que la directrice du comité Miss Tahiti ne veut pas encore dévoiler. Les défilés emmèneront les Misses des Samoa pour les tenues de ville, à Hawaii pour les robes de soirées, en passant par les Marquises pour le défilé en matériaux naturels et Rapa Nui pour le défilé en maillot de bain.



Dans moins d'un mois, la Polynésie aura sa nouvelle Miss Tahiti.



Leïana Faugerat, Présidente du comité Miss Tahiti “Elles sont plus que prêtes”

Cette soirée est une belle réussite.

“Oui, on a eu de la chance. On arrive toujours à gérer tous les paramètres. Le son, la musique, la lumière, le timing, les tenus… Mais la seule incertitude, c'est la météo. Heureusement ce soir, le temps était en notre faveur. Les étoiles sont alignées pour un très beau gala Miss Tahiti.”



On a l'impression que les filles sont vraiment prêtes à quelques semaines de l'élection. Elles ont l'air de maîtriser les codes, la marche.

“La soirée de gala, à la base, elle a été créée pour cela. Certaines candidates n'avaient jamais mis les pieds sur un podium. Elles n'avaient jamais défilé. De fait, on avait créé ce gala il y a une dizaine d'année pour que ce soit une première étape pour elles et que le soir de l'élection, elles soient prêtes. En fin de compte on s’aperçoit que, d'année en année, ce gala leur sert beaucoup pour se mettre en confiance. Elles arrivent à l'élection, elles sont plus que prêtes.”



Avez-vous prévu un debrief de la soirée pour voir ce qui n'a pas marché ?

“Oui. Lundi on se fait une réunion. On visionne les images ensemble et on va regarder tous les petits défauts, les chorégraphies qui n'ont pas fonctionné. Et nous aussi, en coulisses, on a eu des petits couacs qu'il faut réajuster. D'année en année, on essaye de s'améliorer, c'est le but.”



Qu'en est-il de la présentation du 23 juin ?

“Je ne vous dis par les noms ce soir, mais ce sont deux femmes qui seront à la présentation de la soirée Miss Tahiti à la mairie de Papeete.”



Une telle soirée, cela se prévoit dès le lendemain de la précédente ?

Herenui Tuheiava, Miss Tahiti 2022 “Le début d'une belle aventure”

C’est une émotion un peu particulière pour toi ce soir ?

“Oui, cela me ramène à mon année. Une année hyper excitante, amusante mais aussi à la fois stressante. Finalement, cela s'est très bien passé. Cela me renvoie tellement de très beaux souvenirs. Je suis là ce soir avec un peu de nostalgie. J'arrive bientôt au terme de mon sacre.”



Comment as-tu senti les filles sur cette préparation pour ce gala ?

“Oh… Waouh. Déjà, il faut remercier tous les coaches qui sont là pour elles, pour les épauler, les aider. Les candidates Miss Tahiti 2023 ont été très bien préparées, du début jusqu'à la fin. La preuve, c'est que le spectacle est splendide : Les candidates sont souriantes, pétillantes, hyper solaires, dynamiques. C'est ça qu'on recherche aussi. Un grand bravo aux coaches mais aussi à elles parce que cela marque le début d'une belle aventure. C'est aussi ce soir une première approche avec le public. Un grand bravo et félicitations à elles.”



Tu vas accompagner la gagnante 2023 jusqu'à l'élection de Miss France en fin d'année ?

Mareva Georges, Miss Tahiti 1990 et Miss France 1991 “Ces filles sont culotées”

Ta présence à Tahiti est exclusivement réservée à Miss Tahiti ?

“Non, ma présence, c'est parce que Sophie Gastrin [ancienne journaliste à Polynésie la 1ère, NDLR], fait un documentaire sur ma vie. (…) Cela va parler de moi mais aussi et surtout d'où je viens. On a filmé chez ma grand-mère où j'ai grandi. Je suis issue d'une famille simple et humble, avec de vraies valeurs. (…)”



Comment jugez-vous cette soirée ?

“C'est un événement magnifique. J'ai ressenti ce soir une volonté de faire adhérer tout le monde à l'esprit de cette soirée. Il y avait une ouverture d'esprit. La société est faite de différences et on doit s'accepter les uns et les autres dans cette différence.”



Par rapport à ton époque, comment trouves-tu les filles ? Mieux préparées ?

Tuarii Tracqui et Hinarere Taputu, Présentateurs de la soirée “Hinarere, c'est Wonder Woman” Comment s'est passée cette présentation ce soir ?

T.T : “Je trouve que cela s'est carrément bien passé. C'est la troisième fois que l'on présente ensemble ce gala avec Hinarere. On s'appelle ‘mon binôme, ma binôme’, ce n'est pas pour rien. On s'entend bien, on bosse bien ensemble. Il y a une belle énergie. Hinarere mériterait de dormir un peu plus aussi. Elle a beaucoup de choses à gérer. C'est vraiment une Wonder Woman. Elle assure de A à Z. Elle gère tout. C'est juste incroyable. Non seulement je suis content de faire cela avec elle, mais en plus, je suis admiratif.”



Comment se passe votre relation avec les candidates. Vous les coachez un peu aussi ? Vous leur dites un petit mot en entrant sur scène ou avant les tableaux ?

H.T : “On a la chance cette année d'avoir Tumateata [Buisson, NDLR] et Matahari [Bousquet, NDLR] qui ont rejoint le comité. Ensemble, nous avons ce rôle de coach et de chaperon. Elles sont très présentes avec les filles. Un peu moins pour ce qui me concerne. C'est toujours gratifiant de voir le soir-même tous les efforts faits pendant ces mois de préparation. Il y a eu des petits couacs. Apparemment, cela ne s'est pas vu. Elles ont assuré comme pas possible. Elles ont rattrapé la chorégraphie comme des pros. J'étais impressionnée.”



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 30 Mai 2023 à 16:56 | Lu 3147 fois