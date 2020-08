Un fugitif arrêté aux Etats-Unis après 46 ans de cavale

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 06/08/2020 - "Le FBI vous trouvera, peu importe le temps que cela prendra ou jusqu'où vous fuirez": un fugitif a été arrêté aux Etats-Unis après 46 ans de cavale.



Richard Nixon était empêtré dans le scandale du Watergate, et Paul Newman et Steve McQueen se partageaient l'affiche du film "La Tour infernale" lorsque Luis Archuleta s'est échappé d'une prison de l'Etat du Colorado, en 1974.



Le fugitif, désormais âgé de 77 ans, a été arrêté mercredi par la police fédérale américaine (FBI) dans le Nouveau-Mexique, où il résidait depuis une quarantaine d'années sous une fausse identité, Ramon Montoya.



"Cette arrestation doit envoyer un signal fort à tous les violents criminels: le FBI vous trouvera, peu importe le temps que cela prendra ou jusqu'où vous fuirez, et vous conduira devant la justice", a déclaré l'agent spécial Michael Schneider, du bureau du FBI de Denver.



Luis Archuleta avait été emprisonné pour avoir tiré en 1973, sans le tuer, sur un policier de la capitale du Colorado, où il va être renvoyé afin d'y être jugé.



"Le temps passé n'excuse pas et n'efface pas ses crimes", a commenté le chef de la police de Denver Paul Pazen dans un communiqué du FBI n'expliquant pas ce qui a permis de conduire à l'arrestation du septuagénaire.