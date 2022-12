Un forum pour trouver sa voie à Rikitea

Mangareva, le 8 décembre 2022 - Le collège Saint-Raphaël de Rikitea a organisé son Forum des métiers annuel, pour les élèves de 3e. L’occasion pour les collégiens de profiter de la présentation de leur activité offerte 14 professionnels.



Comme chaque année, le collège Saint-Raphaël de Rikitea a organisé mercredi dernier son Forum des métiers afin que les élèves de 3e puissent découvrir un panel de professions exercées sur l’île. Durant cette matinée, 14 intervenants sont venus échanger avec les 23 élèves de 3e. Ces professionnels représentaient différents secteurs d'activités tels que celui du maintien de l’ordre, avec la gendarmerie et la police municipale, le secteur de l'enseignement, ou encore celui la bijouterie. Comme en atteste un des agents techniques de la mairie, “ce genre d’événements est très important car c’est grâce à ça que les jeunes peuvent venir à notre rencontre, c’est important qu’on leur attribue du temps car c’est eux l’avenir de notre secteur.”



Pour le directeur du collège, Ani Peterano et le professeur de français, Albert Hugues, le bilan de ce forum des métiers aux Gambier est positif et enrichissant car “il s’agit de donner la chance à nos jeunes de créer une occasion pour qu'ils se rapprochent de certains professionnels et de poser des questions… Leur retour d’expérience fera l’objet d’un travail une fois revenu en classe. " Ce que confirment Josua et Tamatoa, deux élèves de 3e, pour qui le forum a permis “de rencontrer davantage les personnes que l’on croise dans le village et de prendre un moment pour discuter. Nous avions quelques projets professionnels après la 3e et c’est toujours intéressant de se renseigner sur toutes les pistes qu’on nous propose. "