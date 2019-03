Un forum pour rencontrer les employeurs jeudi

Le forum étudiants-entreprises ouvrira ses portes de 8 à 13 heures. En plus de la présence de professionnels, des ateliers sont prévus. Le premier concerne les entretiens d'embauche.En décrochant un entretien, vous avez déjà franchi une étape importante. Mais lorsque vous rencontrez votre employeur potentiel, il y a un certain nombre de règles à respecter et des erreurs à ne pas commettre.Un atelier "comment réussir votre entretien d'embauche" sera ainsi organisé de 9 h à 10h15.Des simulations d'entretien seront aussi proposées aux étudiants avec des jurys composés de professionnels du recrutement qui leur donneront des conseils concrets. A l'aide d'une grille d'analyse, les recruteurs noteront dans un premier temps les premières impressions dégagées (personnalité, gestuelle, gestion des émotions…) puis dans un second temps indiqueront aux candidats leurs points faibles, leur points forts et les conseilleront sur leur présentation. Les personnes intéressées par ces simulations doivent s'inscrire au Centre d'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle (Cosip *) de l'UPF.Comme il n'est pas toujours facile de trouver du travail, créer son propre job est peut-être la solution. En sortant à peine des études, on n'ose toujours pas se lancer et pourtant beaucoup de ceux qui se sont jetés dans le grand bain ne le regrettent pas. Si vous êtes intéressés, ne manquez pas l'atelier création d'entreprise de 10h30 à 11h45.Ce forum s'adresse aux étudiants de l’UPF et plus généralement aux élèves de l’enseignement supérieur (dont les BTS, les classes prépa, l’ECT, ESCB et l’Isepp) mais aussi aux demandeurs d’emploi et les jeunes diplômés sur le marché du travail qui se situent dans une dynamique d’insertion professionnelle ou de demande de stages.Pas moins de 45 entreprises seront présentes avec une centaine de professionnels (dirigeants d’entreprises, cadres des ressources humaines) mobilisés. Cela représentera 14 secteurs d’activités.