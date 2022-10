Un forum pour esquisser l’avenir de l’économie bleue locale

Tahiti, le 12 octobre 2022 – Le 7e forum de l’Économie bleue de Polynésie française aura lieu mercredi et jeudi prochains, à la présidence. Une centaine d’acteurs publics et privés du domaine maritime seront attendus à ce rendez-vous.



Le Cluster maritime de Polynésie française organise le 7e forum de l’Economie bleue de Polynésie française. La manifestation se tient à la présidence de la Polynésie française, sur deux journées la semaine prochaine, les mercredi 19 dans la matinée et jeudi 20 dans l’après-midi. Cette année l’événement est baptisé “Azimut 2030, entre productivité, préservation et résilience”. La rencontre vise à l’écriture d’une nouvelle feuille de route pour l’économie maritime en Polynésie française. L’occasion également d’effectuer le bilan des huit ans d’existence du cluster maritime de Polynésie française. Toute la communauté professionnelle, constituée d’une centaine d’acteurs publics et privés du domaine maritime, seront au rendez-vous pour évoquer “la nécessité de l’économie bleue et son rôle stratégique au cœur des enjeux de l’autonomie alimentaire, de la relance par la structuration des filières, et de l’innovation”. Toutes les branches de l’économie bleue y seront représentées, de manière intersectorielle : ressources marines ; formations ; transports; infrastructures ; construction et réparation navale ; tourisme ; énergies renouvelables ; recherche et innovation ; sécurité et sauvetage ; préservation et protection de l’environnement. Des experts sont également invités pour évoquer trois sujets majeurs : “Le maritime dans la société polynésienne” ; “Transports et modernisation portuaire” ; et “Le maritime : la cause des archipels”. Des ateliers basés sur quatre thématiques seront également mis en place : “Santé, productivité et résilience du milieu marin” ; “Les filières maritimes en appui au développement durable” ; “Gouvernance et engagement maritimes” ; et “Les ambitions pour la formation aux métiers de la mer”.



En prévision des Assises de l’Économie de la mer prévue en métropole début novembre prochain, ce 7e forum de l’Economie bleue de Polynésie française est l’occasion de donner une attention particulière à la communauté maritime professionnelle régionale et nationale. D’autant plus que sont prochainement prévus, le One Ocean Summit pour les îles de 2023 à Tahiti et la Conférence des Nations Unies pour les océans de 2025, en métropole.