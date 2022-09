Un fort séisme secoue le Mexique, deux morts dans la capitale

Mexico, Mexique | AFP | jeudi 21/09/2022 - La terre a de nouveau tremblé dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'ouest du Mexique, jusque dans la capitale Mexico où deux personnes ont été tuées, trois jours après un précédent séisme qui a également fait deux morts.



Ce séisme de magnitude 6,9 enregistré peu avant 01h20 (06h20 GMT) est la plus forte réplique du tremblement de terre de lundi, selon le Service sismologique national. L'épicentre se trouvait de nouveau dans l'ouest du pays, près du Pacifique.



A Mexico, une femme est morte en tombant "dans les escaliers chez elle" après l'activation de l'alerte anti-sismique, a indiqué la maire Claudia Sheinbaum, en citant sur Twitter les services de la sécurité citoyenne. Un homme est décédé d'un infarctus.



Dans la capitale, l'alarme a réveillé les habitants ou vidé les derniers restaurants encore ouverts.



Beaucoup se sont précipités dans les rues en pyjama en entendant la sonnerie stridente, a constaté l'AFP.



Une forte secousse a été ensuite ressentie dans la ville qui compte neuf millions d'habitants, 25 millions avec la périphérie de l'EdoMex (Estado de Mexico).



L'épicentre était situé dans l'Etat du Michoacan, a précisé sur Twitter le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, ajoutant que quatre Etats de l'ouest avaient été touchés - Michoacan, Colima, Jalisco, Guerrero - ainsi que la capitale. "Pour l'instant on ne signale pas de dégâts".



Improbable coïncidence



La maire de Mexico a indiqué que des hélicoptères officiels survolaient la ville pour repérer d'éventuels dégâts.



L'épicentre était situé à 84 kilomètres de la ville de Coalcoman, a précisé le Service sismologique national.



L'épicentre du séisme de lundi, de magnitude 7,7, avait également été localisé dans le Michoacan, près du Pacifique. Deux personnes ont été tuées dans l'Etat de Colima et quelque 3.000 constructions ont été endommagées, d'après le service sismologique.



Le séisme de lundi était survenu le jour anniversaire des deux tremblements de terre meurtriers de 1985 et 2017, par une très improbable coïncidence.



La secousse avait touché la capitale Mexico 46 minutes après que des millions de personnes eurent participé à un exercice de prévention organisé chaque année par la protection civile pour marquer l'anniversaire des séismes du 19 septembre 1985 et 2017.



Le 19 septembre 2017, une secousse de magnitude 7,1 avait provoqué la mort de 369 personnes. Des immeubles entiers s'étaient effondrés dans le centre de Mexico.



Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait ravagé le centre de la capitale, entraînant la mort de plus de 10.000 personnes.



La probabilité d'un troisième tremblement de terre un 19 septembre était de 0,000751%, selon le scientifique José Luis Mateos cité par des journaux mexicains.



"Il n'y a rien qui nous dise scientifiquement que le 19 septembre soit un jour spécial pour que se produise un séisme", a précisé la maire de Mexico, physicienne de formation.



Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, zone où la rencontre des plaques tectoniques provoque une activité sismique élevée, le Mexique vit sous la menace de tremblements de terre de grande ampleur.



La ville de Mexico, à plus de 2.000 mètres d'altitude, est particulièrement vulnérable dans sa partie construite sur l'ancien lac pré-hispanique, recouvert au fil des siècles.