Un fort séisme frappe le sud de l'Iran, pas de victime

Téhéran, Iran | AFP | jeudi 18/04/2018 - Un fort séisme de magnitude 5,9 a frappé jeudi la région de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, sans faire de victime et sans endommager la centrale nucléaire situé à proximité de cette ville, selon les médias iraniens.



Selon le centre sismologique iranien de l'Université de Téhéran, l'épicentre du séisme, ressenti à 11h04 (06H34 GMT), se trouve dans la région peu habitée de Kaki située à environ 80 kilomètres de la centrale nucléaire de 1.000 mégawatts, la seule que l'Iran possède actuellement.

"Le séisme n'a pas affecté les activités de la centrale", a déclaré Mahmoud Jafari, responsable de la centrale de Bouchehr, selon le canal Telegram de la télévision d'Etat.

Le tremblement de terre n'a fait aucune victime, a indiqué le responsable des urgences du pays, cité par plusieurs médias locaux.

Un net regain d'activité sismique a été observé depuis début novembre 2017 avec plusieurs tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5 frappant l'Iran.

Le 12 novembre, un séisme de magnitude 7,3 a fait 620 morts et plus de 12.000 blessés dans la province de Kermanshah (ouest), ainsi que huit morts en Irak.

Le 20 décembre, une femme et une fillette sont mortes dans un mouvement de panique provoqué par un séisme de magnitude 5,2 ressenti à Téhéran, mégalopole de 8,5 millions d'habitants. Le tremblement de terre n'avait fait aucun dégât important.