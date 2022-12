Un film sur les dinosaures projeté au planétarium

TAHITI, le 26 décembre 2022 - Depuis plusieurs années, l’association Proscience propose de découvrir le ciel dans son planétarium. Pour la première fois, un film va être projeté. Il s’agit de Dinosaures, une histoire de survie. Ce film, d’une durée d’à peine 30 minutes est accessible dès 6 ans.



“ C’est une première ”, annonce Régis Plichart, de l’association Proscience. “ Nous proposons toute cette semaine la projection d’un film dans le planétarium .” Ce film est un documentaire sur les dinosaures qui est intitulé Dinosaures, une histoire de survie et qui s’adresse à un très large public dès 6 ans. Il dure une petite trentaine de minutes. Il raconte l’histoire d’une toute jeune fille, Céleste, fascinée par les dinosaures. Pour sa classe, Céleste prépare un exposé sur leur disparition lorsque Moon, un personnage très sage et un peu magique, pose une question étonnante : “ Et si je vous disais qu'il y a encore des dinosaures parmi nous ? ” Un voyage dans le temps démarre. Les spectateurs, embarqués dans ce voyage, vivent une aventure passionnante. Ils découvriront la Terre telle qu'elle était dans un passé très, très lointain, suivront les transformations que les dinosaures ont subi pendant des millions d'années jusqu’à leur disparition.



Des dinosaures toujours parmi nous !



Ce film a remporté le premier prix du festival international 2022 du film Fulldome organisé par l’association des planétariums de langue française (APLF) lors de son 37e colloque en octobre dernier. Ce colloque a eu lieu dans le plus grand planétarium 3D du monde : la Coupole, située dans la ville de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. “ Pour moi cela a été un coup de cœur parmi les dix productions que nous avons visionnées ”, indique Régis Plichart qui a fait partie du jury. “ Il est très riche en informations, très didactique et les dinosaures sont dans l’air du temps. Mais les enfants, souvent, les aiment sans vraiment savoir ce qu’ils sont, d’où ils viennent ou encore ce qu’il en reste. Qui sait que des dinosaures existent toujours aujourd’hui ? ”



Cinq années de projection



Le planétarium est une salle comportant un plafond en coupole qui figure la voûte céleste, sur lequel sont projetés des points lumineux représentant les astres et leurs mouvements. En 2015, l’association Proscience a pris la peine de remplacer son premier planétarium (le Cosmodyssée) par un système numérique, plus moderne et aussi plus conforme à la demande pressante du public de plus en plus avide d’informations sur le fonctionnement du système solaire, de la galaxie, de l’Univers…



Le nouveau planétarium, baptisé Rua ‘Ana 2, est arrivé en février 2018. Comme son aîné, iI permet de voir le ciel étoilé de n’importe quel point géographique situé sur Terre, à n’importe quelle époque.



En plus, et c’est là tout son intérêt, il permet aussi de quitter la Terre et d’observer notre monde de l’extérieur, d’aller survoler les planètes qui gravitent autour du Soleil, d’observer et comprendre les phases de la Lune, de visiter notre galaxie et même de partir aux confins de l’univers connu etc. Des animateurs ont été spécialement formés. Ils sont capables aujourd’hui de faire des séances parfaitement adaptées au public, à son niveau de compréhension et à ses interrogations.



Une séance en deux temps



Rua ‘Ana 2 est installé pour toute la semaine dans la salle Muriavai. Des séances classiques y seront proposées ainsi que des séances avec projection du documentaire dont les droits de diffusion ont été pris en charge par Proscience. Ces séances particulières seront découpées en deux temps. Le public pourra découvrir dans un premier temps et pendant une vingtaine de minutes, le ciel polynésien. “ On lui montrera Vénus qui redevient actuellement une étoile du soir ”, indique Régis Plichart. Dans le ciel, cette planète est pendant près de huit mois dans l’année une étoile du soir puis, après trois semaines d’absence, elle devient une étoile du matin. Ces jours-ci elle apparaît vers 19 heures côte ouest. “ On parlera aussi des étoiles, des planètes, de Mars que l’on ne voit que tous les deux ans, des Pléiades qui sont d’actualité et de leur alignement avec Aldebaran, la ceinture d’Orion et Cyrius notre étoile zénithale .”



La seconde partie de séance sera consacrée au film. “ On a un peu le trac ”, admet Régis Plichard, “ on espère que le public appréciera ”.









Pratique



Du 27 au 29 décembre salle Muriavai.

Nombre de personnes par séance : 20 (15 pour les séances « Dinosaures ».)

Réservation par mail :

Renseignement par téléphone au 89 72 02 60.

Pour connaître les disponibilités et horaires

Du 27 au 29 décembre salle Muriavai.Nombre de personnes par séance : 20 (15 pour les séances « Dinosaures ».)Réservation par mail : [email protected] Renseignement par téléphone au 89 72 02 60.Pour connaître les disponibilités et horaires en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 26 Décembre 2022 à 19:45 | Lu 541 fois