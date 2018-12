Un feu d'artifice dans la rade de Papeete samedi

PAPEETE, le 27 décembre 2018. Le feu d'artifice initialement prévu ce dimanche 30 décembre aura lieu ce samedi 29 décembre dans la rade de Papeete, à partir de 21 heures.



Le ministre de la Culture a mis en place plusieurs animations durant le mois de décembre. Cette opération « Noël ensemble » prendra fin ce samedi par un grand feu d'artifice. Initialement prévu ce dimanche, il a été avancé à ce samedi 29 décembre à cause de l'arrivée d'un bateau. Le feu d'artifice sera tiré dans la rade de Papeete à partir de 21 heures. Il durera entre 10 à 15 minutes.



Le programme des festivités a donc été modifié. La soirée cinéma aura lieu ce vendredi 28 décembre dans les jardins de Paofai. A partir de 18 heures, le film d'animation L'Etoile de Noël plaira aux plus jeunes. Puis c'est le film Jumanji qui sera diffusé à 20 heures.

En zone foraine, de 17 à 21 heures, il y aura le mini train et le carrousel.



Ce dimanche, de 18 heures à 22 heures, il y aura un concert acoustique (Nohorai) et le DJ T-Unit. Avec, bien sûr, le feu d'artifice à 21 heures.