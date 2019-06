Un festival consacré à la protection de la mer à la Pointe Vénus

Comment est né ce projet ?

Ça a commencé avec les ramassages de déchets que l'on organise avec nos touristes. On ne savait pas quoi faire de tout les déchets que l'on trouvait sur la plage. Mais notre chef de projet, Timeri, est venue avec une super idée, d'en faire une œuvre artistique. C'est une très grande artiste. Donc autour de ça on s'est dit "aller, on va rassembler toutes les associations avec qui on travaille, celles avec qui on aimerait travailler, et vraiment faire passer ce message qu'on doit être impliqué dans la préservation de l'environnement et de nos cultures."



C'est un grand succès, vous allez renouveler l'opération ?

Oui on aimerait bien. Après, nous sommes tout de même une entreprise, on n'a pas de subventions, mais on espère que l'année prochaine on trouvera encore plus de partenaires pour le refaire. Mais c'est vrai que c'est assez lourd comme organisation et comme budget pour une petite start-up. Heureusement on a eu l'aide de l'OPT, de la Banque de Tahiti, beaucoup d'aide de Pew, de la Polynésienne des Eaux, de Terevao et de Air Tahiti pour les billets. Aujourd'hui il y a entre 15 et 20 stands avec autant d'associations. Nous sommes 15 volontaires pour l'organisation, il y a eu six concerts et on attendait entre 800 et 1000 visiteurs !



Tu as donc créé le tour opérateur de tourisme durable Nina Travels. C'est important d'avoir une démarche commerciale mais aussi bénévole avec les associations ?

Oui, nous proposons différents packages avec une conscience de développement durable, également des packages d'écotourisme. On adore travailler avec les associations parce que ce sont vraiment des personnes militantes, des experts dans leurs domaines qui veulent faire passer des messages, et on se doit de travailler avec eux pour comprendre ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour le fenua.