Un "faux" Gauguin au Getty Museum

Tahiti, le 30 janvier 2020 - Le Getty Museum a déclassé en décembre dernier la sculpture Idole marquisienne attribuée par erreur jusqu'alors à l'artiste postimpressionniste Paul Gauguin.



Le Getty Museum de Los Angeles a retiré de sa collection d'œuvres de Paul Gauguin, la sculpture Idole marquisienne acquise en 2002, comme le rapportent jeudi nos confrères la rédaction de La Dépêche de Tahiti.



En décembre 2019, le musée a changé l'attribution de cette sculpture pour l’attribuer à un artiste inconnu. Cette décision fait suite à une série de recherches scientifiques menées ces dernières années par des professionnels du musée californien et d'autres experts, dont Fabrice Fourmanoir, un ancien marchand d’art de Papeete.



Ces recherches ont apporté de nouvelles preuves permettant de dater l’œuvre et qui n'étaient pas disponibles au moment de son acquisition. La sculpture Idole marquisienne était jusqu’à présent censée avoir été réalisée par Paul Gauguin entre mi-1895 et 1897, alors que l'artiste résidait à Tahiti. Mais des clichés du photographe Agostini datés de décembre 1894 permettent aujourd’hui de contester la paternité de cette œuvre en bois à l’artiste postimpressionniste.



L’œuvre avait été acquise par le Getty Museum en 2002 pour la somme de 3 millions de dollars auprès de la galerie Wildenstein de New York. Celle-ci l’aurait tenu d’un collectionneur privé suisse. Aucune signature ni monogramme ne figurent sur la sculpture, mais le catalogue raisonné rédigé par Daniel Wildenstein lui-même semblait être une preuve suffisante de son authenticité. Ayant un intérêt majeur dans la finalisation de la vente, la galerie avait donné sa bénédiction. Le Getty, qui a récemment interrogé la galerie new-yorkaise sur la provenance de l’œuvre, n’a rien appris de substantiel, si ce n’est qu’elle aurait été achetée à un collectionneur privé suisse anonyme en 1993.