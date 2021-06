Un explorateur belge se tue en expédition au Groenland, confirme la police

Copenhague, Danemark | AFP | mercredi 09/06/2021 - L'explorateur polaire belge Dixie Dansercoer, connu pour avoir notamment traversé l'Antarctique à pied et à skis, est mort en tombant dans une crevasse lors d'une expédition dans l'ouest du Groenland, a confirmé mercredi la police groenlandaise.



Âgé de 58 ans, il a fait une chute mortelle lundi dans une profonde crevasse dans le secteur d'Upernavik, sur la côte ouest du territoire arctique, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police.



"Les secouristes sont descendus jusqu'à 40 mètres dans la crevasse, mais c'était trop profond pour le trouver. Il est donc présumé mort", a expliqué Fabian Uth Nielsen depuis la capitale, Nuuk.



L'accident s'est produit alors qu'il effectuait une expédition entre Narsarsuaq, à la pointe sud du Groenland, jusqu'à Qanaaq, plus connu en Occident sous le nom de Thule.



Un périple de 2.200 kilomètres qu'il effectuait à l'aide de cerfs-volants pour se faire tracter, en compagnie du Canadien Seb Audy.



"Nous perdons un aventurier qui repoussait les limites et un défenseur du climat. Tout mon soutien à sa famille et ses amis", a salué sur Twitter le Premier ministre belge Alexander De Croo.



Avec son compatriote Alain Hubert, Dixie Dansercoer avait réussi l'exploit de traverser l'Antarctique du nord au sud, entre novembre 1997 et février 1998, sur 3.900 km.



Il était le père de quatre enfants, selon les médias belges.