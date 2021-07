Un ex jaloux et paranoïaque à la barre

Plusieurs mois plus tard, en 2019, il avait commencé à l’importuner sévèrement : « Il la harcelait en jetant des cailloux sur sa fenêtre. Il l’insultait et la menaçait en français, anglais et espagnol à longueur de journée. Une fois, en moins d’une heure, il avait passé près de 16 appels. Son comportement est paranoïaque : il l’accuse d’avoir couché avec son père à lui, a rossé un des amis de son ex pour le même motif, et l’avait frappé à la tempe lorsqu’il l’avait surpris à boire une bière en bar avec un groupe d’hommes », ajoutait le conseil de la jeune femme.



Pour le procureur, « les aveux du prévenu viennent corroborer les déclarations circonstanciées de la victime. » Si l’homme dispose de trois mentions sur son casier judiciaire, « il semble regretter les faits et a déjà passé quelques semaines en détention provisoire. »

Le tribunal s’aligne sur les réquisitions du procureur, en condamnant l’ex-conjoint à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Interdiction lui est faite d’entrer en contact ou de se rendre au domicile de la victime. Quant à elle, la jeune femme est indemnisée de 300 000 Fcfp au titre du préjudice moral.