Un ex-directeur de l’IJSPF condamné pour recours à la prostitution de mineur

PAPEETE, le 22 juillet 2019 – L’information était passée inaperçue à l’audience la semaine dernière, l’ancien directeur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports entre 2007 et 2013, Antonio Arai, fait partie des quatre hommes condamnés pour recours à la prostitution de mineur de moins de 15 ans.



Après vérification des conditions exactes du huis clos partiel prononcé la semaine dernière lors du procès en comparution immédiate de quatre hommes poursuivis pour recours à la prostitution de mineures de moins de 15 ans, il apparaît que la publication de l’identité des condamnés ne porte pas atteinte à la protection des victimes mineurs dans ce dossier. Or, l’information était passée inaperçue à l’audience jeudi dernier, l’un des condamnés n’est autre que l’ancien directeur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF) entre 2007 et 2013, Antonio Arai, aujourd’hui en poste à la mairie de Papeete.



L’ancien directeur de l’IJSPF a été condamné à 18 mois de prison dont 8 avec sursis. L’entrepreneur, Léo Le Prado, déjà condamné par le passé pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, a écopé de 30 mois dont 18 avec sursis, tout comme l’ancien pharmacien de Pamaitai, Auguste Ly Sing Lao. Le retraité, Pureni Martial, a quant à lui été condamné à 24 mois de prison dont 12 avec sursis, non pas pour recours à la prostitution de mineur, mais pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans.