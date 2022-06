Un 'ete pour toute l'année

Tahiti, le 7 juin 2022 – La 5e édition de l'opération 'ETE se déroulera cette année du 11 juin au 10 décembre 2022 pendant les marchés du terroir et la foire agricole. Cette opération vise à promouvoir les produits de l'artisanat traditionnel en tant qu'alternative durable aux sacs plastiques à usage unique, interdits en Polynésie française depuis le 1er janvier.



Depuis le 1er janvier 2022, la mise à disposition ou la vente de sacs plastiques dans les magasins sont interdites en Polynésie française. C'est dans ce cadre que le gouvernement reconduit pour la 5e année consécutive l'opération 'ETE. Cette campagne vise en effet à promouvoir le travail des artisans à travers le symbole du “panier” tressé traditionnel présenté comme une alternative durable aux sacs à usage unique.



En partenariat avec la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et la fédération des artisans Faa’a i te rima ve’ave’a, cette 5e édition se déroulera cette année sur un format étendu du 11 juin au 10 décembre prochain et sera menée au fil de 13 événements, comme les marchés du terroir ou la foire agricole, informe le ministre de la Culture, de l’Environnement, des Ressources marines, en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, dans un communiqué ce mardi 7 juin. Dans le but de sensibiliser les usagers et les commerçants, chaque site possédera un stand dédié où les artisans pourront vendre aux visiteurs et aux exposants divers contenants, sacs et paniers confectionnés à base de pae'ore, de ni’au ou en tissu local dont les prix ne devront pas excéder 3000 Fcfp l’unité.Des ateliers de tressage payants seront également organisés lors de chacun de ces événements.



Une alternative traditionnelle et durable



L'idée derrière cette opération rallongée est à la fois de permettre au message incitant à la population à changer ses habitudes d'achats d'être plus diffusé et de valoriser les “contenants locaux éco-responsables créés par les artisans traditionnels”. Lors de la conférence de presse tenue ce mardi matin pour présenter l'opération, les organisateurs ont rappelé que le 'ete représente un symbole culturel des savoirs et des savoir-faire polynésiens ; d'une tradition permettant d'apporter des solutions concrètes, durables et “riches de sens” aux problématiques environnementales contemporaines.



Parallèlement à ces événements, deux vidéos en français sous-titrées en tahitien (et non l'inverse) initiant à la confection d'un plateau en pae'ore et d'un cache-pot en ni'au seront diffusées sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram par le Service de l'artisanat traditionnel. De plus, lors de la foire agricole, qui se déroulera du 29 septembre au 9 octobre à Outumaoro, un jeu-concours sera organisé à destination des exposants, pour distinguer le plus beau stand “0% plastique”, où les votes du public seront comptabilisés. On peut toutefois regretter que le premier prix soit un séjour pour 2 personnes à Rangiroa, dont le vol aller-retour s'effectuera à bord d'un avion qui, ne sera pas, lui, exempt de plastique ni d'émission de CO2.



Pour plus d'informations concernant la 5e opération 'Ete, consultez le site du Service de l'artisanat ou la page facebook dédiée.

