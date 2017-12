Un équipage de Cathay Pacific a vu le missile nord-coréen faire sa rentrée dans l'atmosphère

Séoul, Corée du Sud | AFP | lundi 04/12/2017 - Un équipage de Cathay Pacific a vu le missile tiré la semaine dernière par Pyongyang faire sa rentrée dans l'atmosphère, a annoncé lundi la compagnie aérienne au moment où la Corée du Sud et les Etats-Unis donnaient le coup d'envoi à leur plus important exercice aérien conjoint à ce jour.



Les tensions ont redoublé sur la péninsule mercredi quand la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) susceptible de frapper n'importe quel site du territoire continental des Etats-Unis.



La compagnie hongkongaise Cathay Pacific explique dans un communiqué que l'équipage du vol CX893 entre Hong Kong et San Francisco a vu ce jour-là "ce qui ressemblait à la rentrée (dans l'atmosphère) du récent missile nord-coréen".



Le directeur général de Cathay Mark Hoey a déclaré dans un message aux employés que l'équipage avait vu le missile "exploser et se désintégrer", selon le journal South China Morning Post.



Les analystes ne sont pas convaincus que le Nord maîtrise la technologie nécessaire pour assurer la survie des ogives à l'échauffement qui se produit au moment de la rentrée d'un missile dans l'atmosphère depuis l'espace.



Depuis 2006, le pays reclus a mené six essais nucléaires, toujours plus puissants, dont le dernier en date a eu lieu en septembre.



L'exercice conjoint Vigilant Ace, qui concerne environ 230 avions, dont des chasseurs furtifs F-22 Raptor, et des dizaines de milliers de soldats, a commencé lundi matin et doit durer cinq jours, selon l'armée de l'air sud-coréenne.