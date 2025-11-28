

Un épisode La Niña "faible" pourrait apparaître ces prochains mois , selon l'ONU

Genève, Suisse | AFP | jeudi 03/12/2025 - Le phénomène La Niña, associé à des températures mondiales plus basses, pourrait apparaître faiblement entre décembre et février, mais de nombreuses régions devraient tout de même enregistrer des températures élevées, a indiqué jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM).



Selon la dernière mise à jour de cette agence de l'ONU, "il existe 55% de chances qu'un épisode La Niña faible influence les conditions météorologiques et climatiques au cours des trois prochains mois".



Mais bien que La Niña ait un effet rafraîchissant, "de nombreuses régions devraient tout de même connaître des températures supérieures à la normale", précise l'OMM, qui se base sur les dernières observations de ses Centres mondiaux de prévision saisonnière à la mi-novembre 2025.



Selon l'organisation, les indicateurs océaniques et atmosphériques révèlent des conditions "limites" pour un épisode La Niña.



Mais par la suite, précise l'OMM, pour les périodes de janvier-mars et février-avril 2026, la probabilité d'un retour à des conditions neutres "augmente progressivement d'environ 65% à 75%".



La Niña désigne le refroidissement périodique à grande échelle des températures de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial, associé à des variations de la circulation atmosphérique tropicale, notamment des changements de vents, de pression et de régimes de précipitations, selon l'OMM.



En règle générale, La Niña produit des effets climatiques opposés à ceux d'El Niño, notamment dans les régions tropicales. Le risque d'un épisode El Niño dans les prochains mois est quand à lui lui considéré comme "faible" par l'OMM.



"Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) suivront de près la situation au cours des prochains mois afin d'éclairer les décideurs", a ajouté l'organisation.



Les phénomènes climatiques naturels de grande ampleur, tels que La Niña et El Niño, s'inscrivent selon l'OMM dans le contexte plus large du changement climatique d'origine humaine, qui entraîne une hausse des températures mondiales à long terme, une aggravation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et des répercussions sur les régimes saisonniers de précipitations et de températures.

le Vendredi 5 Décembre 2025






