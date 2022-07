Un écolodge haut de gamme de 25 bungalows en projet à Huahine

Tahiti, le 29 juillet 2022 – Un "écolodge haut de gamme" devrait venir compléter l’offre hôtelière à Huahine. Situé sur le site de l’ex-hôtel Hana iti, à Haapu, le projet, soutenu par la commune et le Pays, comprend 25 bungalows, dans un esprit soucieux de l'environnement. Mi-juillet, les investisseurs hollandais se sont rendus sur l'île afin de rencontrer la population.



Un nouveau complexe hôtelier pourrait bientôt voir le jour à Huahine, dans la commune associée de Haapu. Le projet, porté par un couple d’investisseurs hollandais, Laura de Vere et Joost Schuijff, inclut 20 bungalows à terre et 5 flottants, "selon une conception exclusivement axée sur le tourisme vert et l'implication de la population de l'île", annonce la commune de Huahine. Baptisé Matahiva, cet "écolodge haut de gamme" sera situé sur un terrain du Pays de 32 hectares, en lieu et place de l’ancien hôtel Hana iti, un luxueux resort dont les bungalows avaient été détruits par le passage du cyclone meurtrier de 1998.



"Le projet est déjà bien avancé. C’est en cours depuis trois ans déjà", annonce le maire Marcelin Lisan. Le 15 juillet, les investisseurs, accompagnés de leur directrice générale et de l’architecte Vairani Martin, de l’agence Corail Architecture, se sont rendus sur place afin d’échanger avec les habitants à la mairie annexe de Haapu. Jeudi 28 juillet, une délégation gouvernementale menée par le président Édouard Fritch a également visité le site, au cours d’une tournée de différents chantiers menée sur l’île. "La commune de Huahine et le Pays tiennent évidemment à la concrétisation de ce projet, qui promet une réelle dynamique touristique sur l’île", a fait savoir la présidence par communiqué.



Actuellement, la commune de Huahine compte deux hôtels : le Relais Mahana, dans la baie de Avea, et le Maitai Lapita Village, à Fare. Ce nouveau complexe viendrait donc renforcer l’offre hôtelière sur l’île. "Un vrai besoin" selon le maire, après la fermeture du Royal Huahine en début d’année. Un autre projet, porté par le groupe Wane, serait également en discussion sur le site de l’ancien Sofitel, sur le motu Maeva.