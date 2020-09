Un e-Salon du tourisme du 7 au 16 septembre

Tahiti, le 3 septembre 2020 - Tahiti Tourisme, en partenariat avec Air Tahiti, organise une version virtuelle du traditionnel Salon du tourisme du 7 au 16 septembre. Les clients pourront profiter pendant dix jours des tarifs "Spécial Salon" des pensions, hôtels, prestataires et bien sûr des vols, sur les sites de Tahiti Tourisme et d’Air Tahiti.



Un Salon du tourisme, même sur le net, c’est toujours bon à prendre ! C’est en tous les cas, le sentiment qui se dégageait des différents acteurs du tourisme de la place présents ce jeudi, lors de la présentation de ce Salon virtuel, qui "se tiendra" du 7 au 16 septembre sur le net. En effet, si la situation sanitaire actuelle n’a pas pu permettre la tenue de la 25e édition du Salon du tourisme au Parc expo de Mamao, Tahiti Tourisme, avec son partenaire historique Air Tahiti, a repensé ce grand rendez-vous, attendu tant des professionnels du secteur que des locaux en soif d’aventure et de voyage.

"On a conscience que ce salon ne sera jamais à la hauteur d’un salon en présentiel, mais on essaye de limiter les conséquences de l’annulation de l’édition de septembre. On essaye de limiter la casse", reconnaît Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme. Alors pour limiter la casse, l’organisme touristique a mis en place un plan B. Le grand salon virtuel s'étendra sur dix jours, au lieu des trois jours habituels à Mamao. Ce temps supplémentaire devrait être bénéfique pour booster les ventes des acteurs de ce secteur qui subit la crise économique actuelle de plein fouet.



Le principe de ce salon en ligne est simple. Les hôtels, les pensions et autres prestataires touristiques proposent leurs différentes offres sur le site de Tahiti Tourisme : Quatrième nuit offerte, 50% sur la 3e nuit, randos moins chères, etc. Les clients "on line" pourront ensuite, en un petit clic sur l’onglet "Offres Salon du Tourisme" spécialement créé pour l’occasion, profiter de ces belles promos du 7 au 16 septembre. Les mêmes, qu’ils auraient pu trouver à Mamao.



L’internaute, de son canapé bien installé dans son salon, rien qu’à lui celui-là, pourra ainsi réserver le séjour ou l’activité de ses rêves. Pour cela, il lui suffit de sélectionner différents filtres sur le site. Rando, jet ski, nuits dans un bungalow sur pilotis surplombant le lagon de Bora Bora ou dans une charmante pension de famille à Raivavae se dévoilent alors. Le client sera ensuite mis en relation avec les prestataires à travers la vitrine que représente Tahiti Tourisme.



S’il souhaite que son rêve de baignade dans les eaux turquoises devienne concret, il devra ensuite tout simplement se connecter sur le site d’Air Tahiti. S’offrent alors à lui les promos habituelles que fait Air Tahiti lors des différents salons du tourisme. Des discounts allant jusqu’à 50% sont proposés sur de nombreux vols programmés jusqu’au 9 décembre 2020. La perle du Pacifique est alors à un clic du voyageur, tout cela sans bouger de son salon et sans file d’attente… Et si l’envie de bouger le prend, libre à lui d’aller dans une agence de la compagnie locale intérieure ou dans les agences de voyage, pour réserver son billet en direct (lire encadré).