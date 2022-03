Un drone militaire de fabrication russe s'écrase à Zagreb

Zagreb, Croatie | AFP | vendredi 11/03/2022 - Un drone militaire de fabrication russe s'est écrasé tard jeudi dans un parc de la capitale croate, Zagreb, a déclaré le Premier ministre croate, peu après l'annonce par des médias qu'il s'agissait d'un engin de reconnaissance de l'époque soviétique utilisé récemment par les forces ukrainiennes.



L'engin a survolé la Roumanie et la Hongrie, avant de s'écraser en Croatie, ces trois pays étant des membres de l'Otan, selon des informations des autorités Croates.



"L'engin militaire sans équipage qui s'est écrasé hier est (...) selon les informations dont nous disposons, de fabrication russe. Nous ne savons pas pour l'instant s'il a été en possession de l'armée russe ou ukrainienne", a déclaré le chef du gouvernement croate Andrej Plenkovic aux médias croates à Versailles, où il assiste à un sommet des dirigeants de l'Union européenne.



L'engin "est arrivé en Croatie en provenance de la Hongrie, et, selon le Premier ministre (hongrois, Viktor) Orban, il est arrive en Hongrie en provenance de la Roumanie", a ajouté M. Plenkovic.



Zagreb se trouve à quelque 550 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière la plus proche de l'Ukraine qui est confrontée depuis le 24 février à l'invasion des forces russes.



Les autorités ont fermé vendredi matin l'accès à la zone de la chute de l'engin, un parc situé à six kilomètres du centre-ville. La police a été alertée peu avant minuit par des habitants ayant entendu une "détonation qui a suivi la chute de l'engin", selon un communiqué.



"Un cratère a été découvert dans la zone verte" du parc Jarun, bordant un lac, ainsi que "deux parachutes", selon la même source. Plusieurs voitures ont été endommagées.



Le drone est entré dans l'espace aérien croate par l'est du pays, volant à une vitesse de 700 km/h et à une altitude de 1.300 mètres, selon un communiqué du ministère croate de la Défense.



"Pourquoi cela s'est produit, est-ce qu'il s'agit d'une erreur ou de perte de contrôle, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude en ce moment. Nous savons qu'il a volé pendant quelques minutes au-dessus de la Croatie, avant de écraser à Zagreb", a expliqué M. Plenkovic.



Selon le chef de l'état-major de l'armée croate, Rober Hranj, il s'agit d'un "incident plutôt sérieux".



"Nous en savons déjà beaucoup, mais une enquête intense est en cours pour savoir ce qui s'est passé. Nous sommes en contact intense avec des commandants de l'Otan", a-t-il dit.



Des médias locaux, qui citent un expert de l'aviation militaire, affirment qu'il pourrait s'agir de l'un des Tupolev Tu-141 utilisés récemment par les forces ukrainiennes.



C'est un engin télécommandé de fabrication soviétique utilisé dans les années 1970 et 1980. Il atterrit à l'aide de parachutes.