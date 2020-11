Un don royal au Musée de Tahiti et des îles

TAHITI, le 9 novembre 2020 - Il est un généreux donateur qui a remis des documents officiels, lettres manuscrites de la reine Pomare IV, photographies, au Musée de Tahiti et des îles. Jean-Pascal Laffaille, arrière-petit-fils de Charles François Lavaud (gouverneur à Tahiti au XIXe siècle), a trouvé important de servir l’intérêt collectif. Il raconte.



Il y a plus de 30 ans, Jean-Pascal Laffaille s’est vu confier par son père (décédé depuis), une grosse malle dans laquelle étaient conservés de nombreux vieux documents réunis principalement par son arrière-grand-père, Raymond Bellamy.



Ce dernier était généalogiste. " J'ai saisi l'occasion du premier confinement pour m'y plonger et ai découvert des documents variés des XVIIIe et XIXe siècles ", dit celui qui est l’arrière-petit-fils de Charles Lavaud, gouverneur de 1847 à 1850 en Polynésie. Il succéda à l’amiral Bruat dans ses fonctions.



Parmi les documents retrouvés dans la malle, Jean-Pascal Laffaille a conservé ceux ayant trait à sa famille. " Je me suis demandé qui pourrait être intéressé par les autres. Ceux concernant Charles François Lavaud et Tahiti étaient nombreux et paraissaient très intéressants pour le Musée de Tahiti et des îles que j'ai contacté pour les lui faire parvenir ."



D’autres documents retrouvés par Jean-Pascal Laffaille ont rejoint d’autres musées du monde. "Il me semblait important qu'ils puissent servir à des gens qualifiés dans ce domaine."



Parmi les éléments transmis, figurent notamment des documents officiels tels que la nomination de Charles François Lavaud au titre de Gouverneur des établissements français de l’Océanie, de Commandant de la subdivision navale de l’Océanie et de commandant du Syrène (1846-1850), des correspondances officielles, des lettres manuscrites de la reine Pomare IV, de 1842 à 1870. Il y en a 48.



Il y a également 17 photos de Joinville Pomare et sa famille, lors d’un séjour à Nantes et Brest en 1865 (issues de ses archives familiales), quelques menus de banquets, un ancien petit dictionnaire abrégé tahitien-français, et un album de photos souvenir de Tahiti en 1870.



Ces pièces comprennent également des écrits liés à la carrière de Charles François Lavaud, affectations, promotions, ainsi qu’une nomination signée par Napoléon III en 1857.



"Un geste magnifique"



Pour Miriama Bono, c’est " un geste magnifique ". Lorsque le Musée de Tahiti et des îles a été contacté en mai dernier par Jean-Pascal Laffaille, il lui a été demandé une liste détaillée des documents ainsi que des photographies.



Une première authentification a été faite par comparaison avec des documents déjà existants au musée. Compte-tenu de la situation sanitaire, le don a d’abord été remis à la Délégation de la Polynésie française le 20 mai à Paris dans l’attente d’une mission de convoyage.



Le ministre de la Culture s’est chargé de faire le convoyage en septembre. Les documents ont alors été remis officiellement au Musée de Tahiti et des îles.



" Les documents sont en parfait état de conservation ", commente Miriama Bono. Ils n'ont sans doute pas bougé des malles où ils ont été retrouvés. Après analyse des pièces par l’équipe de conservation du musée, la portée historique de ceux-ci est confirmée.



Pendant le mois de novembre, ils vont être numérisés. Leur copie numérique sera mise à disposition de chercheurs et universitaires pour une analyse plus poussée. Les originaux pourront être présentés au public dans le cadre de certaines expositions à thème au Musée de Tahiti et des îles.