Un doc tourné à Tahiti séduit le public métropolitain

Souvenez-vous du documentaire “Ora” tourné par Michel Garcia à Tahiti, l’année dernière. Il mettait en scène trois surfeurs souffrant d’un handicap pénalisant pour la pratique. Éric, Jérôme et Benoît, malgré leur handicap, se sont lancé le défi de pratiquer leur passion, le sport de glisse. Leur solution : des planches et des prothèses adaptées. Ils ont ensuite embarqué pour Tahiti, afin de surfer sur les vagues du fenua. Ils en ont profité pour partager leurs solutions auprès des établissements scolaires et de centres de rééducation et ont aussi proposé des initiations au surf pour des jeunes handicapés.



L’histoire commence avec le réalisateur, Michel Garcia, également préparateur physique, qui a choisi de traiter l’accessibilité aux sports de glisse pour les handicapés, dans le but de changer le regard sur le handicap, “dans une société validiste”. Lundi dernier à Dijon, son documentaire de 52 minutes a séduit le public et s’est vu attribuer le Prix du Public et la Mention Spéciale du jury, au Festival Les écrans de l’aventure.