Un dialogue pour la réglementation de l'usage des plantes

Tahiti, le 3 novembre 2021 – Un séminaire visant à créer un dialogue autour de propositions réglementaires pour développer la production et la commercialisation des plantes à usage aromatique, médicinal et cosmétique aura lieu vendredi au Lycée hôtelier de Punaauia.

Un séminaire aura lieu vendredi de 8h30 à 15h30 au Lycée hôtelier de Punaauia. Le but de cet événement est d'ouvrir un dialogue autour des réformes réglementaires proposées par une étude menée par une avocate spécialisée et qui aborde notamment la création d'une commission Plantes et Pharmacopées de Polynésie française, la définition du statut de paysan-herboriste et l'établissement d'une liste de tradipraticiens agréés. Des mesures visant à adapter la réglementation polynésienne pour développer la production et la commercialisation des plantes à usage aromatique, médicinal et cosmétique. Les administrations, les professionnels de santé, les tradipraticiens, scientifiques, associations, agriculteurs et entrepreneurs sont donc invités à assister à ce séminaire.