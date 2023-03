Un deuxième avion "Poenui" pour Air Moana

Tahiti le 10 mars 2023 - La nouvelle compagnie domestique Air Moana a reçu jeudi 9 mars son deuxième ATR 72-600 baptisé "Poenui". Sa mise en service est prévue dans quelques semaines et permettra d’accroître le nombre de vol domestique. Air Mona prévoit aussi de desservir les Marquises d’ici la fin mars.



Air Moana a reçu jeudi 9 mars son deuxième ATR 72-600 baptisé "Poenui", indique un communiqué de la nouvelle compagnie aérienne. L'appareil est arrivé depuis Singapour à 8h30 jeudi matin sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, contraint à un léger retard sur le planning après avoir dévié sa trajectoire à la suite de la formation d’une dépression sur son circuit initial. L'appareil est à l’exact identique du premier ATR de la compagnie qui avait été baptisé "Poeiti". Poenui sera mis en service dans les semaines à venir. En plus d’accroître le nombre de vols domestiques, l'arrivée de ce nouvel avion permettra également bientôt à Air Moana de se rendre jusqu’aux Marquises à bord des deux appareils. Les îles de Nuku Hiva et Hiva Oa seront desservies d’ici la fin du mois de mars. "L'arrivée de ce nouvel appareil s’inscrit dans une stratégie de développement et de consolidation du marché polynésien, tout en proposant à la population une offre complémentaire afin de renforcer les liens entre les différentes îles face à la compagnie historique".