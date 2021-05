"Un détour par Paris", ça vous dit ?

TAHITI, le 12 mai 2021 - Le centre de danse Tamanu présente son spectacle de fin d’année, cette semaine au Grand théâtre. Les 150 élèves du centre emmèneront le public découvrir les lieux incontournables de la capitale française, mais aussi les ambiances des principaux quartiers de la Ville Lumière.



" Ça commence à prendre forme ", commente Solène Le Houëdec, directrice du centre de danse Tamanu et professeure de danse. Elle est installée en régie, au Grand théâtre. " On s’occupe des lumières ce matin. " Les répétitions sur scène on démarré dimanche dernier. " Elles sont étalées dans le temps pour que chaque groupe puisse prendre ses marques dan la salle, sur scène, en coulisse. En particulier les tout-petits pour qui tout cela est un grand changement. "



Pas moins de 150 élèves de moderne jazz, classique, hip hop et contemporain vont participer au gala de l’école de danse cette fin de semaine. Il est intitulé Un détour par Paris. Ils emmèneront le public au cœur de Ville Lumière. L’occasion de (re)découvrir les plus importants monuments comme la Tour Eiffel, la pyramide du Louvre, Notre Dame de Paris, mais aussi de retrouver les ambiances parisiennes bohèmes, romantiques ou plus modernes.



Il y aura les peintres de Montmartre, les scènes, les amoureux déambulant dans les rues, les terrasses ainsi que les quartiers d’affaires pressés par l’urgence, par exemple. " On fait vraiment le tour de la ville ", décrit Solène Le Houëdec.



Toutes les tranches d’âge vont participer au spectacle, moment fort de l’année. "D’autant plus que l’an dernier nous n’avons pas pu en proposer en raison des conditions sanitaires." Le rendez-vous est donc très attendu.



Un temps d’évasion bienvenu



Pour Solène Le Houëdec, le gala fait partie de l’apprentissage, de l’éducation. C’est une étape qui responsabilise les élèves, leur demande d’être à l’écoute de respecter horaires, costumes, camarades et les met face au stress. " On les découvre en situation d’émotion intense, c’est une aventure humaine qui les change. Lorsqu’ils reviennent en cours la semaine qui suit le spectacle, ils ne sont plus les mêmes. "



Les chorégraphies sont répétées depuis janvier. Le centre tout entier se consacre depuis ce début d’année à l’aspect esthétique après avoir consacré tout leur temps à la technique. Ils se retrouvent, visant un objectif commun qui n’est pas pour autant une fin en soi, mais une autre façon de voir la danse. Pour le public c’est un temps d’évasion bienvenu, appréciable et qui sera, sans nul doute, apprécié.