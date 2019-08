Un dealer de Faa'a arrêté et jugé deux fois dans la même semaine

PAPEETE, le 16 août 2019 – Condamné et laissé libre lundi dernier en comparution immédiate, un dealer de la stèle de Tavarao à Faa’a s’est fait pincer dès sa sortie d’audience au même endroit et pour les mêmes faits. Il a écopé vendredi de 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.



Un sans-abri de 29 ans a été jugé vendredi après-midi en comparution immédiate dans des conditions assez originales. Dealer de paka installé à la stèle de Tavarao à Faa’a, le prévenu comparaissait pour la deuxième fois de la semaine dans les mêmes conditions et pour les mêmes faits, commis au même endroit.



Lundi dernier, le dealer au casier judiciaire modeste avait été condamné mais laissé en liberté pour un banal trafic de sticks de paka à la stèle. Or dès la sortie de l’audience, l’homme était retourné s’installer sur place pour reprendre son trafic. Manque de chance pour lui, les gendarmes ont décidé de frapper deux fois au même endroit et ont donc ré-arrêté notre dealer.



« Il a sans doute fait un petit bilan coût-avantage de la situation. Que je vous demanderai de bien vouloir inverser », s’est amusée la procureur à l’adresse du tribunal durant ses réquisitions à l’audience. Tribunal qui n’a pas eu la même mansuétude qu’en début de semaine et qui a prononcé pas moins de 18 mois d’emprisonnement ferme à l’encontre du récidiviste éclair.