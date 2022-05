Un concours pour protéger les oiseaux des Gambier

Mangareva, le 1er mai 2022 – L'association Toromiki no Mangareva a lancé un concours de dessin sur le thème de la protection des oiseaux des Gambier sur l'île auquel pas moins de 127 artistes en herbe ont participé. Les œuvres sélectionnées seront utilisées sur des supports d'information. Ce concours est la première étape d'un grand projet de formation et sensibilisation de la population de l'île à la protection des oiseaux.



Depuis le mois dernier, l’association Toromiki no Mangareva a lancé la première édition de son concours de dessin. Les participants devaient réaliser des dessins autour du thème "Protégeons les oiseaux des Gambier." Une fois inscrites, les productions ont été anonymisées et présentées à un jury qui a pu voter pour les plus abouties et surtout les plus représentatives du thème. Comme l'explique la présidente de l’association "la représentation du thème a été importante dans le choix des podiums. Cela a été intéressant de voir comment les enfants ont pu percevoir la protection de nos oiseaux. Les dessins et les photos de cet événement seront utilisés pour éditer des flyers et des panneaux de sensibilisation. Et les flyers seront ensuite distribués dans les pensions de famille de l’île et les panneaux placés à l’entrée des îlots habités par les oiseaux."



Comme l'explique Matinui Boosie-Mu, secrétaire de l’association, "le concours était la première étape d’un de nos plus grands projets. En effet, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et l’association Te Manu, nous allons mettre en place les prochains mois des formations pour éduquer la population à protéger les oiseaux des Gambier."

Résultats du concours Catégorie STP à SG (40 dessins)

1er : Kayl / 2e : Emeraude / 3e : Akiheiani

Catégorie CP à CE2 ( 36 dessins)

1er : Kohei / 2e : la classe de CP / 3e: Anavai’here

Catégorie CM1 à 6e (41 dessins)

1er : Hinauariki / 2e : Elodie / 3e Yves

Catégorie 5e à 3e (5 dessins)

1er : Manava / 2e : Keissy / 3e : Tséphania

Catégorie Adultes (5 dessins)

1er et 2e : Tarepa /3e : Poerani



