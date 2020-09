Un concours de Nouvelles pour les 20 ans du Salon du livre

Avoir 20 ans… Toute une histoire. De quoi rêver pour les uns, de quoi raconter pour les autres. Des histoires de vie, d’insouciance, d’émotions, de grands espoirs et de déceptions… La vie dans sa toute sa vigueur. Un thème propice à l’écriture. C’est précisément celui choisi cette année par l’association des Éditeurs de Tahiti et des îles et la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui pour le concours d’écriture organisé en marge de la vingtième édition du Salon du livre Lire en Polynésie.Le rendez-vous est fixé du 12 au 15 novembre prochain à Papeete, dans les espaces de la Maison de la culture. Et parce qu’on n’a pas tous les jours 20 ans, l’association des Éditeurs de Tahiti et des îles invite cette année le public polynésien à prendre la plume, ou le clavier, afin de produire un texte sur cette thématique des 20 ans.Le concours est ouvert à tous. Les productions écrites seront triées par catégorie d’âge : la catégorie adulte pour les plus de 18 ans ; et la catégorie « scolaires » avec un prix réservé aux lycéens et un aux collégiens.Les textes en lice devront obligatoirement comporter un titre et ne pas excéder 3000 signes (espaces compris) ou deux feuillets, s’ils sont manuscrits. La liberté est laissée aux auteurs d’écrire en français ou dans l’une des langues polynésiennes. Évidemment, il devra s’agir d’une production originale et dénuée de droits d’auteur. Elle ne devra comporter aucun propos raciste ou diffamatoire. Le dépôt des textes mis en concours devra impérativement être fait avant le 16 octobre 2020, au bureau de l’association des Éditeurs de Tahiti et des îles, à Fare Ute dans les locaux de la maison d’édition Au vent des îles. Ils peuvent aussi être envoyés par e-mail à l’adresse [email protected] , en format PDF.L’année dernière, en marge du précédent Salon du livre, le concours Les chroniques des îles avaient connu un vrai succès. Le comité de lecture avait planché sur une centaine de textes explorant le rapport des Polynésiens avec les îles. Les lecteurs s’étaient eux aussi mobilisés pour soutenir leur chronique préférée.Depuis, la Covid et le confinement sont passés par là. Et notre envie de lire, d’écrire et de partager en a été souvent renforcée, alors… À vos plumes jusqu’au 16 octobre, pour 3 000 signes maximum, en français ou en langues polynésiennes. Des pages en partage.