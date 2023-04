Un concours d’art pour parler du handicap

TAHITI, le 26 avril 2023 - Dans le cadre de l’organisation des Journées Polynésiennes du Handicap 2023, un concours de création d’une œuvre d’art est ouvert jusqu’au vendredi 28 avril. La thématique est libre, toute personne adhérente à l’une des 29 associations de la fédération polynésienne du handicap peut participer au concours en présentant une peinture. Les trois œuvres qui auront reçu le plus de voix du public seront exposées à la galerie Walk of art.



La galerie d’art Walk of art, l’association Tous CAApables et Wood Concept lancent un concours artistique dans le cadre de l’organisation des Journées Polynésiennes du Handicap 2023, qui se tiennent jusqu’au 28 avril à Pirae au parc Aorai Tini Hau. Il n’y a pas de thème particulier. Toutes personnes en situation de handicap, adhérentes de l’une des 29 associations affiliées à la Fédération polynésienne du handicap Te Niu o te Huma, peut y participer (dans la limite de 30 participants au total). Il faut seulement que l’œuvre soit une peinture. En cas de besoin, des artistes peintres seront disponibles sur place.



Chaque œuvre sera exposée au stand de l’association Tous CAApables avec un numéro apposé. Les visiteurs pourront voter pour l’œuvre de leur choix, en insérant dans une boîte dédiée un bulletin indiquant le numéro de l’œuvre. Les trois créations plébiscitées, c’est-à-dire, ayant reçu le plus de votes dans la boîte, seront exposées dans à la galerie Walk of arts.



L'accessibilité à l'art et l'exposition au public d'œuvres de personnes en situation de handicap restent rares. “ Or, l'expression par l'art est une reconnaissance d'un de leur mode de communication. Sachant que souvent les personnes en situation de handicap ont des difficultés de communication ”, explique Sébastien Rougé, co-fondateur de l’association Tous CAApables.



Mettre en avant les talents et développer l’estime de soi



La reconnaissance d’œuvres de créateurs en situation de handicap souvent amateurs, “ est une avancée dans la reconnaissance de l'handicap en général, il s'agit aussi de mettre en lumière leurs talents et valoriser l'estime de soi ”.



Cette initiative est également une bonne occasion de montrer au jeune public en situation de handicap “qu'il n'y a pas de limites au développement personnel et professionnel même dans le monde de l'art”. Sébastien Rougé insiste : “ Nous sommes fiers d'être co-organisateurs et de continuer la sensibilisation par des actions bienveillantes altruistes et donnant de l'espoir aux générations futures ”.



Face à l'engouement de ce concours, la galerie Walk of arts a d’ores et déjà décidé de prévoir une deuxième édition l'année prochaine.



Pratique



Du mardi 25 au vendredi 28 avril 2023, de 9 à 15 heures, dans les jardins du parc Aorai Tini Hau à Pirae.



Contacts



