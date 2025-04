Un concert pour aider l’UAPED

Tahiti, le 28 avril 2025 - Un émouvant concert pour la voix de l’enfant a été donné vendredi dans la nef du Centre hospitalier du Taaone afin de récolter des fonds pour l’Unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger.





L’Unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger (UAPED) s’occupe des mineurs victimes de violences ou suspectés de l’être ainsi que les proches des victimes afin de les aider sur les différents cas de maltraitances dont ils auraient été victimes : violences physiques, psychologiques, sexuelles ou encore harcèlement.



Ce public est accueilli dans une salle d’audition intégrée, permettant un enregistrement de l’audition du mineur, menée par les forces de l’ordre. Les procédures judiciaires avec les agents des forces de l’ordre, les acteurs de la justice et l’équipe pluridisciplinaire de l’UAPED peuvent ainsi être conduites dans un lieu adapté et sécurisant pour les enfants victimes. Les proches peuvent aussi y trouver une écoute par la travailleuse sociale et la puéricultrice.



L’UAPED est administrée par l’association Pare Ora, depuis 2022 pour les mineurs âgés de 0 à 18 ans. L’association apporte un espace d’écoute et de libération de la parole de l’enfant. Cette unité de lieu et de temps est pensée pour éviter un sur traumatisme car “redire, c’est revivre”.



Les violences subies dans l’enfance sont un problème de santé publique majeur. Les effets négatifs durables et importants impactent lourdement la vie d’adulte (développement de maladies mentales, maladies chroniques, toxicomanie, échec scolaire, etc.), c’est pourquoi l’UAPED travaille également à la mise en place d’un parcours de soins adapté aux besoins des mineurs.



L’unité est ouverte, hors jours fériés, du lundi au vendredi sur prise de rendez-vous de 7 heures à 15 heures.





Pratique

Il est possible de contacter ou d’aider l’Unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger, en appelant sur le numéro 89 45 45 11.