Un concert de DJ Snake au cinéma

TAHITI, le 27 août 2020 - DJ Snake a assuré le 22 février dernier un concert à Paris La Défense Arena. Pas moins de 40 000 spectateurs ont profité de l’événement. Cela fait de cet artiste le premier de l’histoire de la musique électronique à se produire dans une salle aussi grande.



Le concert a été capté en 4 k. Il est aujourd’hui à découvrir sur grand écran, au cinéma dans des conditions techniques et artistiques optimales.



En France, Suisse et Belgique, une projection unique est autorisée le jeudi 27 août dans les salles de cinéma participantes. Dans le reste du monde, dont en Polynésie française, la projection sera possible à compter du 27 août.