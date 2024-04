Tahiti, le 26 avril 2024 – Un colloque sur l'applicabilité du droit en Polynésie française, coorganisé par l'École nationale de la magistrature et l'Ordre des avocats du barreau de Papeete se déroulera les 29 et 30 avril au Hilton de Faa'a.



L'École nationale de la magistrature (ENM) et l'Ordre des avocats du barreau de Papeete organisent, les 29 et 30 avril à l'hôtel Hilton de Faa'a, un colloque portant sur l'applicabilité du droit en Polynésie française. Cent professionnels du secteur – magistrats, avocats – se sont d'ores et déjà inscrits pour cette rencontre qui portera sur des notions relativement techniques.



Durant ces deux jours, professeurs de l'Université de la Polynésie française, magistrats, avocats et représentants du secrétariat général du gouvernement et du haut-commissariat partageront leurs connaissances et leurs expériences avec l'auditoire. Interviendront notamment le procureur général, Thomas Pison, le premier président près la cour d'appel, Thierry Polle, le bâtonnier, Dominique Bourion, ainsi que le président du tribunal mixte de commerce, Christophe Tissot, et le président du tribunal administratif, Pascal Devillers.