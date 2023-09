Un colloque pour approcher la thématique des “énigmes du corps”

TAHITI, le 25 septembre 2023 - L’Association de psychanalyse de Polynésie française (APPF) organise, les 13 et 14 octobre, son premier colloque international de psychanalyse du champ lacanien dans le Pacifique. Il aura pour thème les énigmes du corps et sera ouvert à toutes les personnes intéressées par la question.



Il devait avoir lieu initialement en octobre 2021 mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Loin d’être découragés, les membres de l’Association de psychanalyse de Polynésie française (APPF), présidée par Raina Pitoëff, ont maintenu leurs efforts pour que le premier colloque de psychanalyse du champ lacanien dans le Pacifique puisse avoir lieu. Il est prévu le 13 et 14 octobre prochain à l’hôpital de Taaone. Pourquoi dans le Pacifique ? “ C’est, bien évidemment, une histoire de rencontres entre collègues originaires de Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et France métropolitaine ”, disent les organisateurs.



Les enjeux d’un tel colloque sont multiples. Il s’agit avant tout de proposer à celles et ceux qui sont intéressés par la thématique ici abordée – les énigmes du corps – de pouvoir assister aux multiples travaux pluridisciplinaires des différents intervenants. La psychanalyse est née avec la prise en compte de cette énigme et a fait de la question du symptôme, un signe, mais un signe de quoi ?



Mise en perspective



La mise en commun des travaux menés à l’occasion de cet événement devrait permettre d’enrichir la réflexion sur cette thématique. “ Nous voyons bien comment cette question du corps vient frapper à notre porte par différents moyens. Aujourd’hui, bien sûr, par les effets des discours contemporains, mais aussi, et c’est ce qui est à mettre en perspective, depuis longtemps par la culture, la douleur, l’amour… ” Permettre donc des rencontres dans divers champs scientifique, littéraire et artistique “nous aidera à interroger la dimension de corps et de son rapport au symptôme”, disent les organisateurs.



Après Freud, Lacan



Sigmund Freud, neurologue, est le fondateur de la psychanalyse. Il a découvert les effets d’une thérapie par la parole au début du XXe siècle. Elle fait théorie et met en avant l’inconscient et ses conséquences sur chaque sujet. Elle constitue également une forme précise de “traitement” de la souffrance psychique consistant à traduire la signification des conflits jusque-là restés inconscients. Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste, a amené des réflexions théoriques et cliniques dans une suite logique de ce qu’aura élaboré Freud. Il s’est principalement distingué par ses travaux sur le langage et les effets du discours qui fait lien social.



Pratique



Les 13 et 14 octobre

1er colloque international de psychanalyse du champ lacanien dans le Pacifique. Organisé au Centre hospitalier de la Polynésie française (amphithéâtre), il est ouvert à toute personne intéressée par l’approche de la question des énigmes du corps par la psychanalyse.



Contacts



Pour toute information, voir la page Facebook : Colloque “les énigmes du corps” - Tahiti, ou par mail :

Pour toute information, voir la page Facebook : Colloque “les énigmes du corps” - Tahiti, ou par mail : [email protected]

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 25 Septembre 2023 à 19:44 | Lu 100 fois