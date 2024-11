Un cinquième typhon, Usagi, frappe les Philippines en moins d'un mois

Manille, Philippines | AFP | jeudi 14/11/2024 - Un cinquième typhon, Usagi, s'est abattu jeudi sur le nord des Philippines, qui peine à se remettre des conséquences de quatre précédents, tandis que les autorités se sont empressées d'évacuer des milliers d'habitants des zones littorales.



Usagi a touché terre dans la ville de Baggao, dans la province de Cagayan (au nord de l'île de Luçon), à 13H30 locales (5h30 GMT), avec des vents de 175 km/h, a indiqué le service national de météorologie.



L'organisme météorologique, qui a d'abord émis un niveau d'alerte maximal sur une échelle de cinq, l'a ramené au deuxième niveau lorsque le typhon a touché terre.



Il a déclaré que les vents pourraient causer "des dommages presque complets aux structures en matériaux légers, en particulier dans les zones côtières très exposées" et "des dommages importants" aux bâtiments considérés comme "à faible risque".



Des "pluies intenses à torrentielles" et des vagues côtières pouvant aller jusqu'à trois mètres et risquant de "mettre la vie en danger" sont également prévues sur les deux prochains jours.



La tempête s'est affaiblie à 165 kilomètres à l'heure en traversant la pointe nord de la province de Cagayan.



La police de la municipalité de Baggao a déclaré qu'aucune victime ni aucun dégât important n'avaient été signalés dans l'immédiat, tandis que 28 habitants d'un village ont été évacués par crainte qu'il ne soit inondé.



Le président Ferdinand Marcos, qui s'est rendu dans des zones touchées par la tempête pour distribuer une aide financière de 5.000 à 10.000 pesos (quelque 80 à 160 euros) par famille, a exhorté les habitants à se conformer aux ordres d'évacuation.



"Nous savons qu'il est difficile de quitter sa maison et ses biens, mais s'abriter peut sauver des vies", a-t-il prêché à des habitants de l'île de Mindoro, selon une transcription officielle de son discours.



"Si nous ne pouvons pas empêcher les typhons de frapper le pays, nous pouvons prendre des mesures pour en réduire l'impact", a poursuivi le président, appelant à l'amélioration des infrastructures pour faire face à l'aggravation des effets des tempêtes, qu'il attribue au changement climatique.



- Evacuations forcées -



Dans la province de Cagayan, au nord de l'île de Luçon, les autorités ont travaillé sous une pluie battante jeudi pour évacuer les habitants le long des côtes et sur les rives des rivières déjà en crue.



"Hier, il s'agissait d'évacuations préventives. Maintenant, nous procédons à des évacuations forcées", a déclaré par téléphone à l'AFP Edward Gaspar, responsable local des catastrophes, quelques heures avant l'arrivée de l'ouragan.



Selon Rueli Rapsing, responsable local de la protection civile, quelque 40.000 personnes devraient être mises à l'abri, soit à peu près le même nombre de personnes évacuées à titre préventif avant le passage du typhon Yinxing, qui a frappé la côte nord du Cagayan au début du mois.



Ce responsable a indiqué que plus de 5.000 habitants de la province se trouvaient encore dans des abris après les quatre tempêtes qui ont frappé les Philippines au cours des trois dernières semaines.



Après Usagi, la tempête tropicale Man-yi devrait également frapper dimanche la capitale Manille, plus au sud.



Les autorités locales ont reçu l'ordre de convaincre les habitants des communautés exposées aux inondations et aux glissements de terrain sur la trajectoire de Man-yi de se réfugier dans des abris vendredi, avant l'arrivée de la tempête, a indiqué le bureau de la défense civile.



"Les typhons se chevauchent. Dès que les populations tentent de se remettre du choc, la prochaine tempête tropicale les frappe à nouveau", a déploré Gustavo Gonzalez, coordinateur résident de l'ONU aux Philippines.



Selon une évaluation des Nations unies sur les quatre tempêtes depuis la mi-octobre (Trami, Kong-rey, Yinxing, Toraji), 207.000 maisons ont été endommagées ou détruites, et près de 700.000 personnes sont à la recherche d'un abri temporaire.



Les tempêtes ont également détruit des milliers d'hectares de terres agricoles et les inondations persistantes risquent de retarder les efforts de replantation et d'aggraver les problèmes d'approvisionnement alimentaire, ajoute le rapport.



L'épisode de catastrophes météorologiques a conduit à la mort de 159 personnes, et le Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes a demandé 32,9 millions de dollars d'aide pour 210.000 survivants parmi les plus touchés.



Environ 20 grosses tempêtes et typhons frappent chaque année l'archipel ou ses eaux environnantes.



Les tempêtes dans la région Asie-Pacifique se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et durent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude récente.