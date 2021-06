Un choc Tapuhute-Temanava en finale de la Coupe de Moorea

Pour la deuxième demi-finale, Temanava, de Maatea, a aligné son équipe B face à Tiare Anani, de Paopao. La priorité des rouges étant la Ligue 2. Ce sont logiquement les orange qui ont d’entrée entièrement dominé leur adversaire en multipliant les combinaisons vers le but de Temanava, en gâchant toutefois plusieurs occasions de but.



La situation la plus chaude pour les oranges est intervenue à la 18e minute lorsque Heihau Hanere, bien placé dans la surface adverse a tiré deux fois dans le but de Xavier Maraeura, le portier de Temanava. Mais ce dernier a enchainé deux arrêts reflexes pour empêcher l’ouverture du score. Les joueurs de Maatea ont par la suite eu de plus en plus de difficultés à enchainer les passes tandis que Tiare Anani a continué à faire des rapides combinaisons, mais en gâchant toujours leurs opportunités.



Teihoarii Tama a notamment profité d’une perte de balle de la défense de rouge pour décocher un superbe tir brossé qui a heurté le montant gauche du but adverse (37e). Au retour des vestiaires, Tiare Anani a encore eu du mal à trouver le cadre à l’image de Teihoarii Tama qui, après avoir été placé idéalement devant le but adverse par Heihau Hanere, a complètement loupé sa frappe (63e) et d’Emmanuel Tiaahu, en reprenant un centre de la droite, a vu sa tète détourné en corner par le portier rouge (70e).



C’est finalement Temanava qui a fait preuve de réalisme pour sa première occasion de but lorsque Manuaiterai Myran a profité à la 73e minute d’un long dégagement aérien de son gardien de but pour battre Raiura Hanere, le portier orange, de la tête alors que ce dernier n’avait pratiquement rien eu à faire depuis le début du match (1-0). Après encore plusieurs tentatives, Tiare Anani a finalement égalisé par Teihoarii Tama à la 86e minute grâce à une tête rageuse. L’attaquant des oranges s’est ensuite offert un doublé sur le dernier corner du match grâce à un tir à ras de terre (92e). Avec un score cumulé de trois buts partout, les deux équipes se sont départagées au tir au but. C’est finalement Temanava qui s’est qualifié pour la finale sur le score de 7 tirs aux buts à 6.