Un choc Punaauia-Faa'a en finale de la Coupe de Tahiti

Tahiti, le 18 avril 2021 - Le Punaauia Rugby Club et le Faa'a Rugby Aro disputeront la finale de la Coupe de Tahiti. Le PRC a dominé, samedi, le Rugby Club de Pirae sur le score de 36-16. Et les joueurs de Faa'a ont survolé leur rencontre face au Jeunesse Rugby Moorea remportée 42-0 avec six essais inscrits.



Les demi-finales de la Coupe de Tahiti se sont jouées, samedi. La première rencontre a opposé les deux champions de Division : Le Faa'a Rugby Aro, sacré en Première division, et le Jeunesse Rugby de Moorea, titré en Deuxième division. Pas de suspens dans la partie qui a vu la large victoire des joueurs de David Mairau sur le score de 42-0. Six essais à la clé pour Faa'a avec notamment des doublés d'Andrew Vanaa et de Rémy Nui.



Si la qualification de Faa'a était attendue face à la formation de Moorea, la deuxième demi-finale opposant le Punaauia Rugby Club au Rugby Club de Pirae s'annonçait plus indécise. Et la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c'était également pour une demi-finale, celle du championnat qui a vu la victoire des protégés de Teiki Dubois.



Punaauia prend sa revanche



Les joueurs de la côte ouest avaient donc une petite revanche à prendre, mais les premiers points de la partie seront pour Pirae, suite à une pénalité de Viliami Kaufusi dans les premières minutes. La réponse de Punaauia a été cinglante. Après un beau mouvement collectif, François Tamarono a aplati pour le premier essai du match au quart d'heure de jeu (7-3). Le reste de la première période s'est ensuite résumé à un deul de buteur. Viliami Kaufusi pour Pirae et Mathias Delpoux pour Punaauia. Le premier allait passé deux nouveaux coups de pieds entre les perches, contre trois pour le second qui permettait à son équipe d'être à l'issue de la première période (16-9).



Après la pause Mathias Delpoux a passé une nouvelle pénalité, avant une nouvelle offensive de Punaauia conclu par un nouvel essai de François Tamarono, entaché selon les joueurs de Pirae par un avant. Les arbitres n'ont pas été du même avis et ont bien accordé l'essai qui permettait aux protégés de Thomas Lozano de prendre le large au score (26-9).



Pirae, de quelques un de ces cadres, a néanmoins réagi dans la foulée. A la suite d'une mêlée au pied des poteaux de Punaauia, Juliano Hatitio a filé aplatir derrière l'en but pour redonner espoir à son équipe (26-16). Mais les coéquipiers de Loris Peytavit ne referont jamais leur retard à cause notamment de trop nombreuses fautes de main. Punaauia de son côté en a profité pour définitivement assuré sa victoire avec un troisième essai inscrit par Gaetan Vahinemoea. Mathias Delpoux, qui a passé neuf coup de pied samedi, a parechevé le succès de Punaauia sur une ultime pénalité. Score finale 36-16 pour Punaauia qui sera donc opposé à Faa'a en finale de la Coupe. Rendez-vous le 1er mai, à Fautaua, pour le coup d'envoi.