Un chèque de 164 609 Fcpf remis à la Fraternité chrétienne

PAPEETE, le 3 octobre 2019 - Thomas Lefebvre-Segard, directeur général de Vodafone Polynésie, a remis hier un chèque d'un montant de 164 609 Fcpf à la Fraternité Chrétienne. Cette somme leur servira à financer un voyage en Nouvelle-Zélande.



Pour fêter ses six ans, la société Vodafone a organisé du 5 juin au 7 juillet un grand jeu SMS. 50% des revenus générés par ce jeu ont été reversés à la Fraternité chrétienne, notamment pour aider au financement d'un voyage en Nouvelle-Zélande pour neuf élèves du centre.



Thomas Lefebvre-Segard, directeur général de Vodafone Polynésie, a ainsi remis hier un chèque de 164 609 Fcpf à Magalie Herveguen, enseignante spécialisée à la "Frat" depuis quatre ans. "Cette somme va surtout nous permettre de payer les assurances pour le voyage", indique-t-elle.



"Cela fait plus d'un an que l'on travaille avec les élèves sur ce projet de voyage en Nouvelle-Zélande. On a travaillé sur des histoires et des légendes de ce pays. On a parlé aussi de Tupaia. On ira notamment visiter le musée d'Auckland, avant de passer à Rotorua. Pour ces enfants, c'est le voyage d'une vie", confie l'enseignante spécialisée.



Le groupe de neuf élèves s'envolera le 25 novembre au Pays du long nuage blanc, pour un séjour de deux semaines.