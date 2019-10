Un chef étoilé pour des enfants défavorisés

Papeete, le 23 octobre 2019 - À l'occasion de la venue en Polynésie du chef étoilé franco-libanais Alan Geeam, l'association des Amis du Liban de Tahiti a invité, ce mercredi, une dizaine d'enfants placés dans le foyer d'accueil d'urgence Te Aho Nui à venir goûter aux mets du pays du cèdre au Tahiti Ia Ora Beach Resort.



"J'ai traversé l'Atlantique et le Pacifique pour vous faire à manger et pour que vous goûtiez les plats du pays dont je suis originaire, le Liban", annonce dans un grand sourire le chef étoilé Alan Geeam aux douze enfants arrivés tout droit de l'école, ce mercredi midi, au Tahiti Ia Ora Beach Resort – Managed by Sofitel. Pour ces enfants placés par la justice au foyer d'accueil d'urgence Te Aho Nui de Pirae pour maltraitance, ce déjeuner cuisiné par le chef Alan Geeam, invité par l'association des Amis du Liban de Tahiti, était vécue entre excitation, joie et bien sûr gourmandise.



"Le ma'a libaanais, c'est le meilleur ma'a que j'ai jamais mangé de ma vie", raconte le petit Manatea*, 9 ans, originaire de Rurutu. Peu habitué aux saveurs culinaires libanaises, Manatea, comme ses copains et copines du foyer, âgés de 5 à 12 ans, ont fait découvrir à leurs papilles des mets inconnus. Au menu de ce repas libanais concocté par le chef Alan Geeam, aidé du chef du Tahiti Ia Ora Beach Resort, Jeremy Martin, et de ses équipes, les enfants ont pu déguster en guise d'entrée : du caviar d'aubergine, de l'houmous, du taboulé et de la sauce au yaourt. Puis, ils ont enchainé sur différents plats : des kafta (brochettes de poulet et de bœuf), accompagnés de boulghour, de Mujaddara (un plat campagnard avec du riz, des lentilles et des oignons). Et en dessert, un baklawa, un gâteau traditionnel du Liban.