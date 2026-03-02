

Un challenge autour de la lecture mardi

Tahiti, le 8 mars 2026 - Le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, invite, pour la cinquième édition, tous les Français et Françaises à célébrer collectivement la lecture à travers le Quart d’heure de lecture national, ce mardi.



Pour cela, le CNL invite d’ores et déjà les structures souhaitant rejoindre l’événement à s’inscrire sur son site internet, à consulter le guide pratique en ligne et à partager leurs initiatives via les réseaux sociaux avec la mention du #10marsjelis.



Que nous soyons non-lecteurs, lecteurs occasionnels, habituels ou inconditionnels, ce dispositif a pour but de remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie de lire 15 minutes par jour… ou plus !



En partenariat avec l’Éducation nationale pour les écoles, le CNL mobilise également les entreprises, les administrations, les associations, les centres sociaux ou encore les Ehpad. En manifestant notre attachement collectif aux livres, cette opération nationale vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture et à encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.



L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles se joint évidemment au mouvement national et appelle le 10 mars à organiser des pauses dans les établissements scolaires ou dans les entreprises pour prendre 15 minutes pour lire à 10 heures du matin. Un bon livre, une bande dessinée, votre journal préféré, peu importe, mais on débranche le téléphone portable pendant ce moment.



L’Association des éditeurs propose même de mobiliser la population, le grand public, les élèves, les enseignants, les entreprises, les associations et les administrations pour participer à un grand défi créatif et engagé le Bouquin Challenge : “Faites une pause et prenez la pose”. Le concept : Un “Mannequin Challenge” Littéraire.



L’association invite les élèves, enseignants et tous les personnels des établissements scolaires, les entreprises, les associations et les administrations à se figer totalement, en plein mouvement, un livre à la main, pour une pause/pose lecture. Et immortaliser ce moment en vidéo !



Pour pimenter l'opération, l'AETI organise un concours sur le réseau social Facebook sur sa page “Lire en Polynésie”.



Il y aura deux catégories : Les trophées scolaires dédiés aux établissements d'enseignement, avec à la clé des dotations en livres pour enrichir les fonds documentaires des élèves, et le Trophée ‘Évasion’ ouvert aux entreprises, associations et particuliers, récompensant la mise en scène la plus inspirante de la ‘pause’ au travail ou dans la vie quotidienne. La vidéo qui remportera le plus de like remportera un lot de livres des éditeurs de l’Association.



