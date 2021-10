Un centre de vacances axé sur la culture à Bora Bora

Bora Bora, le 27 octobre 2021 – La Bora Bora Academy profite des vacances scolaires de la Toussaint pour organiser un centre de vacances pour les jeunes. Au programme, des activités aquatiques et culturelle, de la randonnée sur les sites historique de Bora Bora, des travaux manuels.



Le centre de vacances de la Bora Bora Academy s'adresse aux enfants et aux adolescents âgés de 3 à 17 ans. L’idée, en dehors des traditionnels jeux et activités sportives, est de profiter des vacances scolaires pour valoriser la culture et l’histoire de l'île auprès de la jeunesse et de la former à l’apprentissage et à l’utilisation des produits locaux, tels que le pandanus, la poterie…

Depuis le début de la semaine, la directrice du centre Revainui Atiu a pu constater l'intérêt que portaient les jeunes aux thèmes abordés : “Je suis très heureuse de voir le sourire des enfants pendant nos activités, surtout que durant le confinement nous n’avons pu organiser des animations. Je suis très émue de voir qu’ils s’intéressent à notre culture. Les petits comme les grands ont hâte de suivre toutes les activités que l’on propose, car nous ferons des sorties au motu, de la randonnée mais aussi des jeux aquatiques et quelques surprises.”