Un cas de variant suspecté à Tahiti

Tahiti, le 9 février 2021 – La trace d'un premier cas de "variant" du virus Covid-19 a été dépistée chez un arrivant en Polynésie française, confirme-t-on côté État et Pays mardi soir. Un séquençage est en cours pour déterminer le type du variant. Le cas suspect et ses contacts ont été placés à l'isolement.



L'information est tombée tardivement mardi soir, la trace d'un premier cas de virus "variant" du Covid-19 a été détectée en Polynésie française sur l'île de Tahiti. Selon nos informations, confirmées côté État et Pays, c'est un test réalisé il y a moins de 48 heures sur un arrivant en Polynésie française qui a permis de détecter le variant. Le cas suspect avait effectué un test négatif 72 heures avant son départ pour la Polynésie, mais son auto-test réalisé quatre jours après son arrivée s'est finalement avéré positif. Comme l'impose le protocole sanitaire dans un tel cas de figure, un nouveau dépistage RT PCR a été réalisé par un personnel médical, confirmant le test positif. Et c'est ensuite à l'aide des nouveaux kits de dépistage des variants, reçus la semaine dernière par l'Institut Malardé, que la trace d'un variant du Covid-19 a été dépistée. Mardi soir, il n'était pas encore possible de déterminer le type exact du variant. Mais un séquençage était en cours pour l'identifier.



Comme lors des premiers cas de coronavirus découverts au fenua en mars 2020, les autorités sanitaires du Pays vont s'attacher à mener des enquêtes poussées autour des cas de variant pour éviter la propagation du virus. Le patient dépisté a été placé à l'isolement et ses éventuels cas contacts identifiés pour être testés.



Trois variants possibles



Trois variants du Covid-19 circulent actuellement en métropole et sont étroitement surveillés par les autorités sanitaires en raison de leur forte contagiosité. Si le variant britannique circule essentiellement dans l'Hexagone, les variants sud-africain et brésilien ont également été détectés. En Polynésie française, l'Institut Malardé s'est tout récemment doté de tests nécessaires à la détection de ces trois différents variants du Covid-19. Des kits de dépistage qui permettent de "séquencer" le virus, en d’autres termes d’identifier ses mutations génétiques. Interrogé la semaine dernière, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, avait affirmé qu’à la moindre suspicion au fenua, les nouveaux tests seraient immédiatement déployés massivement. Enfin, notons que les études les plus récentes indiquent que le vaccin Pfizer, utilisé en Polynésie, conserve une grande partie de son efficacité contre les principaux variants du Covid-19.