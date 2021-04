Un cas de variant détecté pour 1 300 personnes testées

Tahiti, le 1er avril 2021 – Le protocole de détection de variants a permis d’identifier un nouveau cas de variant parmi les voyageurs entrés en Polynésie française entre le 22 et le 28 mars 2021. Sur cette même période, plus de 1 300 personnes ont été testées.



La direction de la santé a annoncé, dans son bilan hebdomadaire du suivi de la pandémie, qu’un nouveau cas de variant a été identifié parmi les 159 voyageurs arrivés sur le territoire durant la semaine du 22 au 28 mars. Ce nouveau cas de variant fait partie des 24 cas confirmés en sept jours sur l’ensemble du territoire, dont un seul en dehors de Tahiti, à Bora-Bora.



À ce jour, 18 personnes infectées par un variant ont été détectées au fenua (neuf cas importés et neuf cas contacts). Le protocole en vigueur est toujours celui d’une quarantaine stricte de dix jours, avec des tests à réaliser à J4 et J8.



Par ailleurs, la direction de la santé a indiqué que 1 309 personnes avaient été testées au cours de cette même semaine, dont 363 dans le cadre d’un dépistage systématique chez des personnes asymptomatiques. Le taux de positivité chez les personnes testées -car symptomatiques ou sujets contact- est passé sous le seuil des 5%.