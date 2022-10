Un cas de grippe aviaire transmis à l'homme en Espagne

Madrid, Espagne | AFP | lundi 03/10/2022 - Un employé d'une exploitation avicole espagnole a contracté la grippe aviaire fin septembre, dans un cas rare de transmission à l'homme, et est resté asymptomatique jusqu'à ce qu'il soit testé négatif, sans autre infection connue, a déclaré lundi le ministère de la Santé.



"Le 27 septembre 2022, le Centre national de microbiologie a confirmé un cas de grippe aviaire A(H5N1) chez un homme asymptomatique qui a déjà été testé négatif", indique le ministère dans un communiqué.



La personne infectée est l’employé d'un élevage de volailles à Guadalajara (centre) où des cas de la maladie ont été détectés parmi les volailles le 17 septembre.



Il a été placé à l'isolement à son domicile jusqu'à ce qu'il soit testé négatif le 28 septembre.



Son seul contact proche était négatif, selon le communiqué du ministère, qui souligne que "la transmission des oiseaux à l'homme est considérée comme un phénomène rare et la transmission inter-humaine est extrêmement peu fréquente".



En Espagne, "79 foyers ont été détectés chez des oiseaux sauvages et 36 dans des élevages de volailles", selon les chiffres du ministère de la Santé.