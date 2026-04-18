Tahiti le 10 mai 2026. Le gouvernement de la Polynésie française a été informé dimanche matin qu'un cas contact d'Hantavirus a transité par Tahiti puis Mangareva le 7 mai, sans que les autorités du Pays et de l’Etat en soient informées, indique un communiqué de la présidence dimanche soir. La personne concernée ne présente aucun symptôme et est actuellement isolée en quarantaine à Pitcairn.





À l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce matin à 9h30 avec l'État, il a été décidé par mesure de prudence de ne pas autoriser son accès au Fenua. Bien qu'elle soit aujourd'hui totalement asymptomatique et donc non contagieuse, cette ressortissante américaine ne quittera pas l’île de Pitcairn pour transiter par la Polynésie tant qu’elle présente un risque pour autrui.

Les passagers du même vol que la ressortissante, arrivé de San Francisco le 7 mai, ne sont pas considérés cas contacts. Situés à deux niveaux de la chaîne de transmission, le risque de contamination est en effet estimé très faible par l'Organsation mondiale de la Santé, qui ne recommande pas de dépistage pour ces personnes.

La situation fait l'objet d'un suivi étroit sur les cinq prochains jours, le temps d'observer l'évolution de l'état de santé de la personne concernée.

Le Pays et l'État restent en veille permanente. La préoccupation première est la sécurité sanitaire des Polynésiens. Ils restent prêts à soutenir Pitcairn dans les jours prochains en cas de besoin.