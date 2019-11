Un campus des métiers de la mer à Arue en 2020

Tahiti, le 21 novembre 2019 - Le campus de formation aux métiers de l’économie bleue ouvrira en fin d'année prochaine dans les locaux anciennement occupés par l’IRD à Arue.



Une cérémonie marquant le lancement des travaux de réhabilitation des locaux anciennement occupés par l’IRD à Arue s'est tenue jeudi après-midi sur place en présence notamment du président Fritch, du vice-président Teva Rohfritsch en charge du portefeuille de l'économie bleue, et de Philip Schyle, le maire de Arue. "C’est un événement important pour le Centre des Métiers de la Mer de Polynésie française (CMMpf) et pour l’ensemble de son personnel qui prendra possession des lieux à la fin 2020, important également pour le ministre de l’Economie bleue dont les activités sont axées autour de tous les métiers de la mer", a indiqué le Président.



En 2014, l’Institut de formation maritime, pêche et commerce (IFM-PC) est devenu le Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF). Ce changement d’identité s’est accompagné d’un changement de statut avec un élargissement des compétences générales du centre. Celui-ci assure désormais les formations relatives aux pêches maritimes, aux cultures marines, à la marine marchande et au yachting professionnel. Il prend aussi en charge les formations liées aux métiers de la production, au traitement et à la conservation des produits de la mer. Chaque année en moyenne 600 stagiaires sont inscrits dans l'une de ses formations.



A partir de la fin de l'année prochaine, le campus Ahutoru des métiers de l'économie bleue prévoit d'offrir une carte de formations couvrant l’ensemble du périmètre des métiers de la mer. A ce titre, il est envisagé d'y accueillir à terme des élèves après la 3e pour des cursus de formations de niveau BEP jusqu’au niveau BAC+2. Ce centre prévoit également de mettre en place des formations décentralisées et de manière régulière, dans les archipels. "Nous souhaitons donner à ce campus une dimension régionale afin de lui permettre d’accueillir des stagiaires originaires de nos outremers français, de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, et pourquoi pas également nos cousins des îles Cook ou plus généralement du groupe polynésien", a indiqué Edouard Fritch jeudi.



Le site dispose de plusieurs bâtiments sur une surface disponible de près de 6800 mètres carrés. Le bâtiment principal sera rénové et entièrement adapté les locaux d’enseignement. Il abritera également les simulateurs, les équipements informatiques et le personnel administratif. Le bâtiment en bord de mer, quant à lui, va permettre l’hébergement des stagiaires originaires des îles prioritairement. Enfin, le hangar couvert disposera d’un accès direct aux embarcations de formation. Il sera transformé et agrandi afin de pouvoir accueillir des formations de mécanique, d’hydraulique et de froid.



Ce nouveau campus sera baptisé Ahutoru, en mémoire du jeune polynésien, natif de Raiatea, qui est allé, en 1768, avec le navire La Boudeuse de Bougainville jusqu’en Europe.